Togo: Un mariage à approfondir !

Relations Togo-Turquie, où en est-on ? C'est la grande question que peut se poser le Togolais lambda. Question à laquelle deux personnalités des deux pays ont tenté d'y apporter une réponse au cours d'une rencontre et des échanges eus en milieu de semaine dernière. Il s'agit du Président de l'Assemblée nationale togolaise, Kodjo Adédzé, et de l'Ambassadrice de la Turquie au Togo, Muteber Kiliç.

En fait, le mercredi 18 Septembre 2024, le patron de l'hémicycle togolais a donc reçu en audience au siège de la Représentation nationale, la cheffe de la représentation diplomatique de la Turquie.

Et, indique le site de la République togolaise, « au menu de la rencontre, les relations d'amitié et de coopération entre Ankara et Lomé, notamment en matière de diplomatie parlementaire ». dans un post sur les réseaux sociaux, a écrit M. Adédzé, « Echanges fructueux avec Mme Muteber Kiliç, Ambassadrice de Turquie près le Togo. Nous avons discuté du renforcement de la diplomatie parlementaire entre Lomé et Ankara, et de la coopération dans les domaines de l'éducation, de la santé et du commerce ».

Ensemble, les deux personnalités ont salué l'évolution du partenariat bilatéral, qui s'est considérablement renforcé au cours des dernières années, avec comme point d'orgue, la visite officielle du leader turc, Recep Tayyip Erdogan au Togo.

On se souvient encore qu'il y a un an, la diplomate turque avait d'ailleurs réaffirmé la volonté de son pays d'approfondir la coopération.

Pour information, sur le plan diplomatique, plusieurs accords et protocoles d'entente ont ainsi été signés en 2020, ouvrant la voie à des mécanismes de consultations politiques ou encore d'exemption de visa pour les détenteurs de passeport diplomatique. Au niveau économique et commercial, les fréquentes concertations entre les secteurs privés des deux pays, encouragées par les plus hautes autorités, ont considérablement boosté le volume des échanges.