Angola: Le PR s'exprime ce mardi à l'Assemblée générale des Nations Unies

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, s'exprime mardi, au débat de haut niveau de la 79ème Assemblée des Nations Unies, qui s'ouvre le même jour, à New York, aux États-Unis.

La réunion commence par une déclaration du secrétaire général de l'ONU, António Guterres, sur la situation internationale et les activités menées par l'organisation au cours de la session précédente (de septembre 2023 à ce jour).

Vient ensuite le discours du président de la 79ème Assemblée générale, Philémon Yang, du Cameroun, élu en juin 2024, se poursuivant avec les interventions des Présidents du Brésil et des États-Unis d'Amérique (USA), respectivement, Luiz Inácio Lula da Silva et Joe Biden, et continue avec des déclarations basées sur l'ordre dans lequel les orateurs sont enregistrés.

Le débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies est l'occasion pour les dirigeants du monde de présenter des solutions à des défis mondiaux interconnectés.

Le thème choisi pour la session actuelle de l'Assemblée générale appelle à l'unité et à la solidarité des États membres de l'ONU pour travailler ensemble à la recherche de solutions pragmatiques, en vue de répondre aux défis nombreux et complexes et de surmonter les tensions politiques internationales.

L'objectif est de promouvoir la paix, la prévention des conflits, l'harmonie, le développement durable, la prospérité partagée et la dignité humaine, sans exclusion.

La 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se termine le 30, a été officiellement ouverte le 10 de ce mois, sous la conduite du président de l'organe, assisté de 21 vice-présidents, également élus en juin dernier, dont l'Angola.

Outre le Sommet sur l'avenir, organisé dimanche et lundi, des réunions de haut niveau sont prévues sur "Comment faire face aux menaces existentielles que représente l'élévation du niveau de la mer", le 25, "Pour commémorer et promouvoir la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires" (26) et "Sur la résistance aux antimicrobiens", le même jour.

L'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) est le principal organe de décision politique de l'organisation, constituant un forum de discussion multilatérale sur l'ensemble des questions internationales couvertes par la Charte des Nations Unies. Les 193 États membres disposent de voix égales.