Angola: Le président João Lourenço préoccupé par la situation de l'OEACP

Luanda — Le président par intérim de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), João Lourenço, a déclaré lundi, à New York (États-Unis), que ce bloc se trouve confronté à d'urgents obstacles financiers et institutionnels.

"Ces défis, s'ils ne sont pas résolus, risquent de porter atteinte à notre capacité à servir efficacement les intérêts de notre peuple et à défendre les aspirations qui unissent nos 79 États membres", a expliqué João Lourenço, également chef de l'État angolais, lors d'une réunion de cette communauté.

Lors de l'événement, qui s'est déroulé en marge de la semaine de haut niveau de la 79ème Assemblée générale des Nations Unies, le Président a exhorté les États membres à faire face à cette réalité et à oeuvrer en faveur de solutions durables garantissant la force et la longévité de l'organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour les générations futures.

Il a rappelé que l'OEACP, pendant près de 50 ans, a brillé comme un phare de solidarité et d'objectif commun. Une autre préoccupation que l'OEACP a sur la table est la situation en Haïti, qui connaît une grave instabilité politique et une détérioration de l'environnement sécuritaire.

Situation en Haïti

« Nos frères et soeurs en Haïti souffrent d'une grave instabilité politique et d'une détérioration de l'environnement et de la sécurité », a averti João Lourenço.

Dans ce contexte, en tant que communauté de nations engagées dans la solidarité, il a déclaré que c'est l'obligation morale de l'OEACP d'offrir un soutien tangible et de se tenir aux côtés d'Haïti en ce moment de grand besoin.

Il a dit que la gravité de la crise exige une action immédiate et coordonnée, non seulement par des paroles, mais aussi, dans la mesure du possible, par des actions. Que ce somment soit le témoignage de notre détermination collective.

« Ensemble, nous pouvons et devons faire face aux défis financiers et structurels au sein de notre organisation, tout en veillant à ce que notre famille haïtienne ne soit pas seule, fragile et perdue », a-t-il lancé,

Dans ce sens, la réunion a adopté une déclaration qui exprime une large solidarité avec le peule haïtien.

Le Botswana mène une opération de sauvetage financierSur proposition du président pro tempore de l'organisation, il a été convenu, par consensus, que le président Mokgweetsi Masisi, du Botswana, agirait en tant que « champion » du processus de collecte de ressources financières pour récupérer la situation financière de l'OASCP.

Le 6 juin 1975, le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) a été fondé à Georgetown, en Guyane. L'objectif, à l'époque, était de renforcer les liens avec l'Europe, en unissant des pays partageant une histoire commune de colonialisme.

Le monde était alors marqué par la guerre froide, qui nécessitait des alliances. Ces pays cherchaient à donner la priorité au développement durable et à obtenir un accès raisonnable aux marchés européens et occidentaux. Cela n'a été possible que grâce à la collaboration et à la solidarité.

En 2019, le groupe formé par les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) est devenu connu sous le nom d'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACP), avec pour secrétaire général l'ancien ministre angolais des Relations Extérieures, Georges Rebelo Pinto Chikoti.