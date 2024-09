Angola: L'ANPG et le FADA signent un accord d'un million de dollars en faveur des producteurs agricoles

Luanda — Un protocole d'accord, d'une valeur d'un million de dollars, a été paraphé lundi, à Luanda, par l'Agence Nationale du Pétrole, du Gaz et des Biocarburants (ANPG) et le Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA), afin de promouvoir l'accès au crédit et l'assistance technique spécialisée aux producteurs agricoles dans tout le pays.

Le document a été paraphé par les présidents des conseils d'administration de l'ANPG, Paulino Jerónimo, et du FADA, Felisbela Francisco, en présence des secrétaires d'État au Pétrole et Gaz, José Barroso, et aux Forêts, João da Cunha.

S'exprimant à l'occasion, José Barroso a considéré l'accord comme une opportunité unique, qui met en oeuvre le partenariat entre les ressources du secteur pétrolier destinées à contribuer à la promotion de l'activité agricole familiale, de l'agro-industrie et du développement intégré.

"A cet effet, le secteur a autorisé la mise à disposition d'un fonds budgétisé à 1 000 000$ (un million de dollars) pour financer des projets approuvés sur la base des critères définis", a-t-il précisé.

Le responsable a expliqué que des projets de production d'engrais sont mis en oeuvre dans l'industrie pétrochimique, en utilisant le gaz naturel et l'abondance des ressources minérales du sous-sol pour l'exploration des phosphates.

En ce qui concerne le développement du secteur des biocarburants, a-t-il ajouté, l'ANPG étudie le potentiel agricole de plusieurs provinces du pays, en vue de garantir ultérieurement des matières premières pour alimenter la production d'énergie verte.

À son tour, le gestionnaire de l'ANPG, Paulino Jerónimo, a affirmé qu'avec la signature de ce document, sont désormais établies des lignes directrices de la coopération institutionnelle entre les parties dans le domaine agricole.

Il a précisé que l'objectif est de contribuer à la promotion de projets intégrés, de partenariats techniques et professionnels.

"Notre objectif est de travailler avec le FADA de manière structurée et organisée afin d'aider le secteur que nous réglementons à orienter ses investissements vers le soutien à l'agriculture", a-t-il souligné.

La présidente du Conseil d'administration de la FADA, Felisbela Francisco, a déclaré que le mémorandum renforcera le financement du Programme d'accélération de l'agriculture familiale et de la sécurité alimentaire, également appelé « Osi Yetu ».

"Cela constitue une manifestation claire de l'engagement du Gouvernement en faveur de la durabilité et de la diversification économique du pays", a-t-elle souligné, réitérant l'opérationnalisation, par le FADA, de ce programme qui comprend 14 mesures, dont la création du système intégré de gestion d'appui à l'agriculture familiale.

Le mémorandum s'inscrit dans le cadre des actions de responsabilité sociale du secteur pétrolier, avec des ressources provenant du bloc 48, exploité par Total Energies.