Ethiopie: Un responsable du ministère des Affaires étrangères a souligné le potentiel diversifié de la coopération économique entre le pays et l'Arabie saoudite

Addis Abeba — Le directeur général des affaires du Moyen-Orient, de l'Asie et du Pacifique au ministère des affaires étrangères, l'ambassadeur Negus Kebede, a souligné le potentiel de coopération économique entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite, les deux pays accordant la priorité à la diversification.

L'ambassade du Royaume d'Arabie saoudite en Éthiopie a célébré hier la 94e fête nationale à Addis Abeba en présence de hauts responsables du gouvernement et de dignitaires diplomatiques résidant dans la capitale Addis-Abeba.

Le Royaume d'Arabie saoudite célèbre sa fête nationale le premier jour du 23 septembre de chaque année.

Au cours de la célébration, l'ambassadeur Negus a noté que les riches liens historiques qui unissent l'Éthiopie et l'Arabie saoudite remontent à plus d'un millénaire, lorsque l'Éthiopie a accueilli les premiers disciples du prophète Mahomet en Éthiopie.

Il a souligné que « cette amitié fraternelle, symbolisée par la mosquée Nejashi, s'épanouit aujourd'hui sur le respect mutuel, les valeurs partagées et une vision d'une plus grande prospérité ».

« Les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite, qui s'étendent sur plus de 70 ans, sont renforcées par nos liens économiques croissants. Les investissements saoudiens ont stimulé le développement de l'Éthiopie, contribuant de manière significative à l'industrie manufacturière, à l'agriculture et à l'immobilier, créant des emplois et favorisant la croissance », a-t-il noté.

Le commerce bilatéral continue d'augmenter, l'Éthiopie exportant divers produits tels que le café, la viande et les fleurs, et l'Arabie saoudite important des produits pétroliers, a-t-il déclaré, soulignant « qu'il existe un potentiel d'expansion encore plus grand, car les deux nations accordent la priorité à la diversification économique ».

Guidée par la Vision 2030, l'Arabie saoudite s'est positionnée comme un important pont d'interdépendance et de même, l'Éthiopie s'élève comme un pôle de croissance grâce à ses réformes économiques locales, a indiqué l'ambassadeur, soulignant « ensemble, nous pouvons harmoniser nos plans de développement pour promouvoir une prospérité partagée et une sécurité collective ».

« La souveraineté alimentaire est essentielle à notre avenir commun. L'Éthiopie, un exportateur majeur de bétail et de produits alimentaires vers l'Arabie saoudite, s'est engagée à renforcer ce partenariat. Grâce au partenariat saoudo-africain, nous pouvons assurer la sécurité alimentaire dans nos régions. Nos deux nations amies sont les championnes du développement vert. Les initiatives vertes de l'Arabie saoudite et du Moyen-Orient et l'initiative Green Legacy de l'Éthiopie démontrent notre engagement en faveur de la durabilité environnementale. En travaillant ensemble, nous pouvons construire des économies plus vertes et plus prospères », a-t-il expliqué.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Arabie saoudite en Éthiopie, Fahad Obaydullah Alhumaydani, a dévoilé que le thème de la fête nationale de cette année est « Rêver et réussir », une extension de celui de l'année dernière.

« En ce qui concerne les relations économiques, la visite de la délégation de haut rang de la Fédération des Chambres saoudiennes en Éthiopie en juin dernier, composée de plus de 75 hommes d'affaires et représentants de grandes entreprises saoudiennes, a été très fructueuse et a abouti à la création du Conseil d'affaires saoudo-éthiopien, qui, nous l'espérons, jouera un rôle majeur dans le renforcement des relations économiques entre les deux pays, conduisant à l'intégration économique », a-t-il noté.

L'augmentation des vols directs est un indicateur du progrès économique entre les deux pays, a-t-il ajouté.

« À cette occasion, je voudrais saluer la grande réforme économique et l'ouverture dont l'Éthiopie est actuellement le témoin, les projets de développement urbain et le projet de développement du corridor à Addis-Abeba, qui ont apporté une amélioration de la qualité de vie à Addis-Abeba », a salué l'ambassadeur.