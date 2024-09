Ethiopie: Le pays a salué le rôle de la Chine dans les efforts de médiation international

Addis Abeba — L'Éthiopie a exprimé sa reconnaissance pour l'engagement de la Chine à faciliter les négociations et les médiations pour favoriser un ordre mondial plus pacifique, coopératif et harmonieux.

Une réunion d'information de l'Organisation internationale pour la médiation (OIMed), qui sera la première organisation juridique intergouvernementale au monde dédiée au règlement des différends internationaux par la médiation, s'est tenue aujourd'hui à Addis-Abeba.

L'OIMed est censée devenir un bien public mondial pour l'état de droit qui fournira une nouvelle plate-forme pour la résolution pacifique des différends internationaux.

S'exprimant à l'occasion, le directeur général des affaires des pays du Moyen-Orient, de l'Asie et du Pacifique au ministère éthiopien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Negus Kebede, a indiqué que cette initiative représente une étape cruciale vers la promotion d'un ordre mondial plus pacifique, coopératif et harmonieux.

En tant que participant actif depuis le début, l'Éthiopie a signé la déclaration commune et a participé à chaque séance de rédaction, reflétant son dévouement aux objectifs de l'OIMed et son rôle proactif dans la définition de l'avenir de la médiation internationale, a-t-il ajouté.

En outre, le directeur a ajouté que la médiation est profondément enracinée dans la culture éthiopienne, servant d'outil essentiel pour résoudre les conflits et maintenir l'harmonie.

"Cet héritage culturel frappe notre croyance dans le pouvoir transformateur des relations internationales en tant qu'instrument important pour la paix."

Au cours des dernières années, l'Éthiopie s'est pleinement engagée dans le parcours visant à établir une organisation internationale de médiation, a-t-il déclaré, ajoutant : "Notre histoire en tant que médiateur dans la Corne de l'Afrique et au-delà en dit long."

"Nous avons constamment facilité les dialogues et les négociations entre les nations voisines, soulignant notre engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité, tant au niveau régional que mondial", a-t-il réaffirmé.

"Ensemble, travaillons pour que la médiation ne soit pas seulement une option, mais une pierre angulaire de la diplomatie mondiale."

Le directeur général du Département des traités et du droit du ministère chinois des Affaires étrangères, Ma Xinmin, a déclaré que l'Éthiopie a été un fervent partisan de l'initiative chinoise visant à établir l'OIMed dès le début, jouant un rôle actif et constructif dans sa création et son développement continu.

La résolution pacifique des différends internationaux est un principe fondamental du droit international, a-t-il déclaré, ajoutant que la médiation est une méthode essentielle de résolution pacifique des différends inscrite dans la Charte des Nations Unies et appréciée par les pays du monde entier.

Reconnaissant la demande croissante de médiation et le manque de mécanismes de médiation internationaux, la Chine, membre majeur et responsable de la communauté internationale, a proposé la création de l'OIMed en 2022, a-t-il ajouté.

"Cette initiative a trouvé un écho chaleureux et rapide auprès de nombreux pays en développement, y compris nos partenaires africains. Après près de trois ans de collaboration conjointe, nous avons réalisé des progrès louables dans la concrétisation de l'OIMed".

Le nombre de pays participants est passé de 11 au départ à 19, tous acceptant d'installer le siège à Hong Kong, a-t-il ajouté.

« Nous avons organisé avec succès quatre sessions visant à élaborer la Convention de l'OIMed, et je suis heureux d'annoncer que la cinquième session aura lieu à Hong Kong en octobre prochain. Nous attendons avec impatience la conclusion réussie de la Convention de l'OIMed lors de cette prochaine session. »