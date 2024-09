Ile Maurice: L'opposition devra passer à la vitesse supérieure

Après Triolet, l'Alliance du changement, composée du Parti travailliste-Mouvement militant mauricien-Nouveaux démocrates et Rezistans ek Alternativ (PTr-MMM-ND-ReA), vise une autre circonscription clé. Elle a en ligne de mire la circonscription no 8 de Moka-Quartier-Militaire où le leader du Mouvement socialiste militant, Pravind Jugnauth, a été élu depuis la partielle de 2009. Le leader du MMM, Paul Bérenger a, lui-même, annoncé la tenue de ce prochain rassemblement lors du meeting à Triolet, dimanche. Toutefois, aucune date n'a été avancée. Le meeting de St-Pierre ciblera les circonscriptions no 8 de Moka-Quartier-Militaire, no 9 de Flacq-Bon-Accueil et no 10 de Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est.

Depuis un certain temps déjà, cette alliance avait fait comprendre qu'après Triolet, elle se rendrait dans la région de l'est à la mi-octobre. Cependant, ses dirigeants vont organiser ce meeting plus tôt que prévu en raison de l'éventuelle dissolution du Parlement, la semaine prochaine. Patrick Assirvaden, le président du PTr, maintient que le meeting de St-Pierre était déjà sur leur liste depuis le mois d'août. «Nous n'avons pas le choix. Il faudra revoir la stratégie aussitôt que le Parlement est dissous. Nous devrons alors passer à la vitesse supérieure», maintient-il. Un comité regroupant les différents responsables de cette alliance se penchera sur le calendrier des meetings à venir.

Le secrétaire général du MMM, Rajesh Bhagwan, ajoute qu'il est devenu encore plus légitime d'organiser un meeting dans la circonscription de Pravind Jugnauth, plus particulièrement avec la venue d'un nouvel allié. «ReA aura sa candidate dans cette circonscription. Le MMM y aura également un représentant, tout comme le PTr. C'est normal que le prochain meeting soit à St-Pierre. D'ailleurs, accorder une attention particulière au no 8 est important», précise-t-il.

Cependant, la question demeure. Est-ce que l'Alliance du changement aura suffisamment de temps pour couvrir toute l'île à la veille de la dissolution du Parlement alors qu'elle n'a même pas fixé de date pour le rendez-vous de St-Pierre ? En même temps, il lui faut également cibler la région sud. Le secrétaire général du PTr, Ritish Ramful, croit qu'il est possible de tout couvrir avant les élections. «Nous couvrons trois circonscriptions par meeting. Nous en avons fait deux. Donc, il n'en reste que quatre», rappelle-t-il.

Ce député de Mahébourg-Plaine-Magnien aura la responsabilité d'organiser les meetings du no 11 (Vieux-Grand-Port-Rose-Belle), du no 12 (Mahébourg-Plaine-Magnien) et du no 13 (Rivière-des-Anguilles-Souillac). De plus, précise-t-il, il n'y aura pas que ces meetings régionaux. Il y aura également des congrès dans différentes circonscriptions entre ces meetings.