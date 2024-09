Sénégal: Entreprenariat rapide des femmes et des jeunes - Aida Mbodj engage la décentralisation des interventions de la DER/FJ

La déléguée générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes Aida Mbodj a entrepris depuis hier, lundi 23 septembre, une tournée d'une semaine dans la partie Nord du pays. L'objectif de cette tournée est d'informer les populations sur les mécanismes de financement de la DER et recueillir leurs attentes et préoccupations par rapport à l'action de sa structure.

A la tête d'une forte délégation composée de ses collaborateurs, la déléguée générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes Aida Mbodj va à la rencontre des populations des régions de Louga, Saint-Louis et Matam afin de les informer sur les mécanismes de financement de la DER et recueillir leurs attentes et préoccupations par rapport à l'action de la DER.

« Cette tournée est la preuve que la décentralisation des interventions de la DER est désormais une réalité. En témoignent les étapes de Thiès et de Kébémer marquées par la visite des antennes départementales, nouvellement installées, pour se rapprocher des populations cibles», rapporte un communiqué qui nous est parvenu. Selon la source, cette décentralisation des services de la DER, accompagnée par le renforcement de sa digitalisation, concourt à une plus grande accessibilité des offres de financement de la structure.

« Après Thiès et Kébémer, l'étape de Louga a été marquée par la tenue d'un Comité régional de développement (CRD) présidé par Mme Le Gouverneur, en présence de tous les préfets et sous-préfets des trois départements (Louga, Kébémer et Linguère) et des chefs de services régionaux et départementaux », lit-on dans le document.

Il ressort des informations livrées à l'occasion de ce CRD que près de 4,9 milliards ont été dégagés par la DER pour plus de 13 400 bénéficiaires. Sur cette enveloppe, le département de Linguère a été le mieux loti en raison de l'activité sylvo-pastorale et du fort taux de bénéficiaires en nano crédit, une formule de financement d'un montant de 50 à 500 mille francs pour des activités courantes. Le département de Kébémer arrive en deuxième position, suivi de celui de Louga où le passage de la Déléguée Générale Aida Mbodj s'est accompagné d'une bonne nouvelle.

A savoir, la mise à disposition d'une enveloppe de 275 millions pour tous les porteurs de projet qui souhaitent disposer d'un financement et qui peuvent dès à présent en faire la demande à travers une plate-forme ouverte à cet effet. Mettant à profit la forte présence de l'administration territoriale au CRD, Aida Mbodj et son équipe ont formulé deux demandes fortes. En l'occurrence, la mise à disposition de surfaces cultivables dont l'exploitation pourrait être financée entièrement par la DER au profit de producteurs, qu'il s'agisse de femmes ou de jeunes. La deuxième demande a trait à l'impératif du remboursement pour garantir la pérennité des prêts et satisfaire le maximum de demandeurs.