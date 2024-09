Sénégal: Participation aux élections législatives anticipées - Le Forum du justiciable alerte les acteurs politiques sur les risques de forclusion et de rejet

Le Forum du justiciable s'invite dans le débat sur le processus électoral en cours en perspective des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Dans une déclaration rendue publique hier, lundi 23 septembre, le Bureau exécutif du Forum du justiciable est monté au créneau pour alerter les acteurs politiques engagés dans la course pour ces élections sur les risques de forclusion et de rejet. Estimant que ces élections anticipées ne trouvent pas, dans le Code électoral, les dispositions les régissant, Babacar Ba, président du Forum du justiciable et ses camarades ont tenu à préciser que tout le processus repose au-delà de la Constitution, sur la décision du Conseil constitutionnel concernant les délais d'exécution de certaines opérations.

Ainsi, pour éviter les risques de forclusion et de rejet, le Bureau exécutif du Forum du justiciable dit attirer l'attention des partis politiques et des coalitions de partis politiques sur le respect des exigences liées à la recevabilité juridique des dossiers de déclaration de candidatures (dépôt d'une liste complète, respect des mentions obligatoires prévue aux articles L149 et L173, respect de la parité, accompagner le dossier des pièces prévues à l'article L.174, dépôt dans le délai légal etc..). Par ailleurs, tout en félicitant la Direction générale des élections pour le travail déjà accompli dans l'élaboration d'un guide pratique pour le dépôt et la constitution des dossiers de candidatures, le Forum du justiciable invite à l'intensification de la communication sur les changements induits par ces élections législatives anticipées afin de limiter les difficultés liées à la constitution des dossiers de candidatures.