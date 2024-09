Angola: FADA finance plus de 280 équipements de mécanisation

Luanda — Environ 291 équipements, évalués à 5 239 535 237 kwanzas, ont été financés par le FADA, dans le cadre de la mesure de mécanisation légère du programme d'accélération de l'agriculture familiale et de renforcement de la sécurité alimentaire.

L'information a été avancée, lundi, à Luanda, par la présidente du conseil d'administration du FADA, Felisbela Francisco, à l'issu de la signature d'un protocole d'accord entre l'institution et l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), évalué à un million de dollars, visant à promouvoir l'accès au crédit et à une assistance technique spécialisée aux producteurs agricoles dans tout le pays.

La mesure de mécanisation légère vise à faciliter l'accès, via un financement à des conditions bonifiées, à des équipements tels que tracteurs, micro tracteurs et motoculteurs.

Felisbela Francisco a réitéré que le FADA était en train d'opérationnaliser le programme, également dénommé "Osi Yetu", qui comprend 14 mesures, parmi lesquelles se distingue, outre la mécanisation légère, la création du système intégré de gestion de soutien à l'agriculture familiale.

La responsable a ajouté qu'un tel système devrait être créé via un registre unique de l'agriculteur familial, pour le contrôle effectif des familles qui bénéficient des diverses initiatives d'aide de l'État et de ses partenaires.

%

Elle a également détaillé l'existence du renforcement de la capacité financière des caisses communautaires insérées dans les coopératives agricoles, où sont financées environ 174 coopératives pour un montant de 1 358 000 000 kz (un million trois cent cinquante huit millions de kwanzas) dans les provinces de Bié, Malanje et Huambo.

La gestionnaire a également cité l'École itinérante de mécanisation légère, qui vise à former des jeunes au niveau local pour la mise en service, la réalisation d'entretien et les petites réparations des équipements financés.

À ce jour, environ 628 jeunes ont été formés dans les provinces de Huambo, Namibe, Huila, Malanje, Benguela, Cuanza-Sul, Uíge et Bié, selon la gestionnaire.

"Nous voulons garantir à l'ANPG que les ressources mobilisées dans le cadre de ce partenariat seront allouées au renforcement de la capacité financière de ce programme, en mettant l'accent sur les projets que nous soulignons ici, sans préjudice de l'émergence de nouvelles initiatives qui peuvent ajouter de la valeur", a-t-elle indiqué.

Felisbela Francisco a assuré que le Fonds d'appui au développement agraire était engagé dans les préoccupations environnementales, les questions sociales des communautés bénéficiaires et la promotion des jeunes et des femmes vivant en milieu rural.

Le protocole d'accord entre l'ANPG et le FADA vise à promouvoir l'accès au crédit et une assistance technique spécialisée aux producteurs agricoles au niveau national et s'inscrit dans les actions de responsabilité sociale du secteur pétrolier.

Ont témoigné la signature du document, les secrétaires d'État au pétrole et gaz, José Barroso, et aux forêts, João da Cunha.