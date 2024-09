Angola: Le pays défend l'égalité aux bénéfices du progrès technologique

Luanda — Le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication sociale, Mário de Oliveira, a défendu lundi, à New York (États-Unis), l'égalité d'accès aux bénéfices du progrès scientifique et technologique, pour la construction d'un avenir plus prospère, équitable et durable pour tous.

S'exprimant lors du dialogue interactif sur le thème « Vers un avenir numérique commun : renforcer l'innovation inclusive », il a déclaré qu'il était nécessaire de garantir que les peuples du monde entier aient un accès égal aux avantages du progrès scientifique et technologique.

Mário de Oliveira a souligné que les technologies numériques et l'innovation peuvent aider à accélérer les progrès dans l'Agenda 2030 de développement durable, selon un communiqué de presse de la mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies auquel l'ANGOP a eu accès.

Le ministre a indiqué que « la fracture numérique mondiale toujours croissante continue de constituer un défi important pour plus d'un tiers de la population mondiale, qui n'a pas de connexion Internet et risque d'être exclue des avantages et des opportunités de la numérisation, notamment dans les pays en développement, renforçant ainsi les inégalités et l'exclusion ».

À cet égard, il a souligné que l'implication des diverses parties prenantes devient cruciale pour mobiliser le soutien et les ressources afin de réduire les inégalités numériques, en promouvant la collaboration et en donnant la priorité à l'inclusion.

Le dialogue interactif, qui s'est déroulé au siège des Nations Unies à New York, visait à exploiter le potentiel de la science, de la technologie et de l'innovation au profit de l'humanité.