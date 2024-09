Angola: Le PAN prévoit un plus grand dynamisme parlementaire avec l'entrée en vigueur de la LOFSAN

Luanda — La Présidente de l'Assemblée Nationale, Carolina Cerqueira, a déclaré lundi que la nouvelle Loi Organique pour le Fonctionnement des Services de l'Assemblée Nationale (LOFSAN) favorisera l'amélioration des activités parlementaires.

Concernant la publication lundi, dans le Journal officiel, de la LOFSAN, la présidente de l'Assemblée Nationale a dit à l'ANGOP que son approbation élève le niveau de gouvernance et de responsabilités, crée un environnement plus propice à la contribution efficace du personnel parlementaire et à l'engagement guidé par le intérêt du bien commun, ce qui pourrait influencer positivement l'avenir du pays.

« La nouvelle loi prévoit de mettre l'accent sur la formation du personnel pour répondre au dynamisme du parlementarisme moderne, à travers la création de la future Académie parlementaire, d'une bibliothèque numérique et de domaines spécifiques de formation et d'exploration des facilités et services créés par l'intelligence artificielle et les nouveaux technologies de l'information, garantissant plus de perspectives pour la spécialisation du jeune personnel », ajoute-t-il.

Du point de vue du leader du parlement angolais, il s'agit d'une loi qui s'adapte à la dynamique moderne des parlements, à leur rôle dans le contexte dynamique des nouvelles technologies, au perfectionnement et à l'amélioration des compétences du personnel et, surtout, en offrant de meilleures conditions pour fournir un service public qui honore l'engagement des députés envers le peuple.

"Cette réalisation reflète l'effort collectif de l'Assemblée nationale pour assurer une plus grande efficacité et transparence dans l'exercice de ses fonctions, en plus de renforcer les piliers de la démocratie en Angola", a-t-il déclaré.

Selon Carolina Cerqueira, il s'agit d'une étape qui influencera positivement l'avenir du pays et de tous ceux qui entendent contribuer avec zèle et dévouement à l'exercice des fonctions parlementaires.

Le diplôme crée également les divisions de Radio TV Parlement, comme instruments typiques de démocratie et de pluralité au Parlement angolais, et la restructuration des services d'assistance médicale et pharmaceutique.

Le contrôle des actes et procédures de gestion administrative et financière de l'institution, ainsi que l'institutionnalisation du Centre de Formation Parlementaire.

La LOFSAN a été approuvée à l'unanimité lors de la 8ème séance plénière extraordinaire de la 2ème session législative de la 5ème législature.