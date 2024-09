Sénégal: Médina Yéro Foulah - La fondation 'Batonga' travaille à l'autonomisation des femmes et des filles (Responsable)

Médina Yéro Foulah — La Fondation "Batonga" de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo est en train de développer un programme d'autonomisation des jeunes filles et des femmes dans le département de Médina Yéro Foulah, à travers des activités génératrices de revenus, a indiqué Ndèye Absa Guèye Ndiaye, chargée de programme et d'autonomisation économique des femmes de la région de Kolda.

"Nous avons mis à la disposition de femmes et filles une subvention pour dérouler des activités génératrices de revenus afin d'aller vers l'autonomisation des femmes", a déclaré Mme Ndiaye. Elle s'exprimait lors d'une foire organisée au marché hebdomadaire de Bayoungou, dans la commune de Ndorna, dans département de Médina Yéro Foulah.

Les femmes bénéficiaires de ce projet ont exposé leurs différents produits aux populations venues de la Gambie, des régions de Kolda et Sédhiou. Elle a souligné que la foire est une opportunité pour les femmes d'exposer des produits et de les commercialiser. Elle s'est réjouie de la forte mobilisation des femmes bénéficiaires du projet et leur engagement à assurer la pérennisation des acquis.

"(...). Elles sont accompagnées dans la formation, et aujourd'hui, elles produisent et transforment elles-mêmes des céréales locales et fabriquent du savon, de l'eau de javel, etc. En somme, elles sont dans l'entreprenariat", a salué Mme Ndiaye.

Les responsables du projet ont indiqué que l'objectif consiste à aller vers le développement d'un leadership féminin fort et l'autonomisation économique des femmes et des filles dont l'âge est compris entre 14 ans et 30 ans.

Dans les deux régions de Kolda et Sédhiou, la fondation "Batonga" a enrôlée environ 3000 bénéficiaires dont des hommes et des jeunes grâce à une démarche inclusive.