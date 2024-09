Algérie: Accidents de la route - 49 morts et 1550 blessés en une semaine

Alger — Quarante-neuf (49) personnes sont décédées et 1550 autres ont été blessées dans 1264 accidents de la route survenus durant la période du 15 au 21 septembre à travers plusieurs wilayas du pays, indique mardi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tamanrasset où six personnes sont décédées et dix autres ont été blessées dans neuf accidents de la route, précise la même source.

En outre, les secours de la Protection civile ont effectué 2199 interventions pour l'extinction de 1565 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d'Alger, Blida et Tizi-Ouzou.

Par ailleurs, 5547 interventions effectuées, durant la même période, ont permis le sauvetage de 337 personnes en situation de danger.