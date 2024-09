Burkina Faso: Variole du singe (Mpox) - « Respecter les mesures d'hygiène individuelles », Dr Toalé Sibri Sory, médecin épidémiologiste

interview

La Mpox est une maladie provoquée par l'orthopoxvirus simien. Il s'agit d'une infection virale qui peut se transmettre d'une personne à l'autre, principalement par contact étroit, et parfois de l'environnement aux personnes par des objets et des surfaces qui ont été touchés par une personne atteinte de Mpox. Les précisions du Dr Toalé Sibri SORY, médecin épidémiologiste à la Direction de la protection de la santé de la population au Ministère de la santé.

Sidwaya (S.) : Pouvez-vous expliquer ce qu'est la variole du singe (Mpox) et comment elle se transmet ?

Toalé Sibri SORY (T.S.S.) : La Mpox ou variole du singe est une zoonose virale c'est-à-dire qu'elle est transmissible de l'animal à l'homme. Elle se transmet de l'animal-homme (maladie zoonotique) (contact direct avec des animaux infectés) et de l'homme à homme, c'est-à-dire une transmission interhumaine par contact non protégé avec des gouttelettes respiratoires, des matières provenant de lésions, des fluides corporels, des surfaces et matériaux contaminés, par aérosols lors de procédures de soin générant les aérosols et rapports sexuels. La variole du singe peut se transmettre de la mère-enfant.

S. : Quelle est la durée d'incubation ?

T.S.S. : La période d'incubation est en moyenne de 6 à 13 jours.

S. : Quels sont les symptômes de la variole du singe ?

T.S.S. : les symptômes de la variole de singe sont la fièvre (>38,5 °C), les maux de tête (céphalées) ; les frissons ; la myalgie (douleurs musculaires/corporelles) ; les douleurs dorsales ; la grande faiblesse ou fatigue intense. Elle se manifeste aussi par le gonflement des ganglions lymphatiques (adénopathies) (caractéristique distinctive de Mpox), les maux de gorge, les douleurs abdominales, les petites lésions dans la bouche (énanthème).

S. : Combien de temps durent les symptômes ?

T.S.S. : Les symptômes peuvent durer des jours voire des semaines.

S. : Combien de temps est-on contagieux si un patient a la variole du singe ?

T.S.S. : Si un malade est atteint de variole de singe, il est contagieux dès l'apparition des signes jusqu'à la disparition des signes.

S. : Quelles sont les populations les plus à risque de contracter la maladie ?

T.S.S. : Les populations à risque de contracter la maladie sont les enfants, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

S. : Quels sont les risques encourus si l'on contracte la variole du singe ?

T.S.S. : Les risques encourus si l'on contracte la

variole de singe sont les infections cornéennes et la perte de vision, l'infection bactérienne secondaire, l'abcès, l'obstruction des voies aériennes, la pneumonie, l'infection bacté-

rienne du sang (septicémie), l'inflammation du cerveau (encéphalite), la fausse couche et le décès etc.

S. : Existe-t-il un vaccin contre la variole du singe ? Si oui, qui devrait se faire vacciner ?

T.S.S. : Oui, il existe un vaccin approuvé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est efficace à 85%. Le vaccin concerne les personnes exposées notamment : les contacts de cas confirmés, le personnel de santé prenant en charge des cas de Mpox etc. Ainsi, dans le mécanisme de déploiement du vaccin, les pays qui enregistrent des cas de Mpox sont prioritaires.

S. : Selon le Ministère de la Santé aucun cas n'a été détecté au Burkina, quelles mesures préventives recommandez-vous pour éviter la propagation de la variole du singe ?

T.S.S. : Les mesures préventives recommandées sont de signaler ou se présenter au centre de santé le plus proche en cas d'apparition de symptômes associés à cette maladie pour une prise en charge précoce, d'éviter tout contact avec les souris, les rats et animaux morts. Il faut également bien cuire les viandes avant de les consommer et respecter les mesures d'hygiène individuelles tel que le lavage des mains, ports de masque, de gants de ménage pour manipuler les animaux, éviter tout contact avec un cas confirmé ou suspect.