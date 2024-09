Congo-Kinshasa: Lubero - Les leaders et représentants de 15 groupes armés sensibilisés sur le processus de paix dans deux localités

L'Association locale Femmes en action pour le développement et la paix (FADEP ) a sensibilisé, le week-end dernier, des leaders et des représentants de 15 groupes armés locaux de Lubero à intégrer le processus de paix. Il s'agit des groupes actifs à Kitsombiro et Alimbongo, dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu).

Selon la coordinatrice de cette organisation, Joséphine Kayenga Marie, cette sensibilisation rentre dans le cadre de la journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre de chaque année.

L'initiative de FADEP est également une contribution de la femme du territoire de Lubero au processus de la paix, ajoute Joséphine Kayenga.

« Nous nous sommes orientées en direction de lignes des fronts pour aller visiter et sensibiliser nos soldats des FARDC et les Wazalendo. Nous sommes arrivées à Kitsombiro, où, après une séance de sensibilisation nous nous sommes dirigées à Alimbongo. Ici, nous avons rencontré les groupes armés qui étaient dans une grande réunion et nous les avons sensibilisés sur le processus de la paix. Nous les avons encouragés comme ils se sont déjà coalisés car c'est cette synergie qui va nous aider à la paix », explique-t-elle.

Pour Joséphine Kayenga cette coalition de ces groupes armés a donné la certitude que cette guerre prendra fin :

« Quand ils nous ont approchée, la première de chose qu'ils nous ont dit est que : comme la femme a fait le premier pas en avant, cela prouve que la guerre va prendre fin car la femme s'est intégrée dans le processus de la paix. Et c'est notre souhait à tous car nous sommes fatigués de la guerre ».

A cette occasion, les femmes de Kitsombiro et d'Alimbongo ont repiqué des plantules pour symboliser la paix.