Sénégal: Promesses « non tenues » à l'université de Bambey - Le SAES met Dr Abdourahmane Diouf devant ses responsabilités

La section Saes de l'Université Alioune Diop qui a organisé une visite au niveau des différents sites a dénoncé le non-respect des engagements du ministre de l'Enseignement supérieur. Selon Lat Sow, secrétaire général de la section du Syndicat autonome de l'enseignement supérieure (Saes), cette visite des sites de l'université a été réalisée afin de vérifier la situation avant la reprise des cours à l'UAD prévue le 7 octobre. « Nous avons pu constater avec tristesse que les engagements du ministre de l'Enseignement supérieur n'ont pas été respectés.

Nous tenons à rappeler que lors de sa visite du 30 avril 2024, le ministre de l'Enseignement supérieur Dr Abdourahmane Diouf avait pris un engagement ferme de terminer les chantiers en cours et d'entamer la construction de nouveaux amphithéâtres.

Cette démarche vise à accompagner l'orientation des nouveaux bacheliers en octobre et à normaliser les années». Et d'ajouter : « au moment de notre échange, aucune de ses promesses n'a été tenue. L'UAD ne peut accueillir de nouveaux bacheliers en octobre en raison du manque d'infrastructures suffisantes pour absorber cette affluence d'étudiants. C'est la raison pour laquelle nous condamnons cette situation et demandons au Ministre de l'Enseignement supérieur de respecter ses engagements ».

M. Sow a aussi rappelé que le déficit budgétaire est un autre défi auquel l'UAD est confrontée. Une situation qui entraîne, selon lui, un retard dans le paiement des salaires et entrave le bon fonctionnement de l'enseignement. « L'UAD dispose d'un budget limité à 8 mois de salaire et est dans une incapacité de faire face à certaines de ses dépenses. Nous demandons également une augmentation de son budget afin de régler définitivement le retard récurrent des salaires afin d'assurer son bon fonctionnement » a-t-il conclu. Le Saes met aussi en garde et demande aux autorités universitaires et étatiques de prendre en compte leurs responsabilités en ce qui concerne les éventuelles perturbations qui pourraient résulter de ces manquements.