Sénégal: Création de la direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe et nomination de Dr Djim Ousmane Dramé - Le Cadre Unitaire de l'Islam au pays clame son satisfecit

Suite à la création d'une « Direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe » et la nomination de Dr Djim Ousmane Dramé à la tête de cette structure, le Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal (CUDIS) magnifie l'acte posé par le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, à travers un communiqué rendu public hier, lundi 23 septembre 2024.

Le Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal réaffirme son engagement à ses objectifs et aux orientations du Président de la République pour « une meilleure gouvernance du religieux » et reconnaît l'engagement du Chef de l'Etat pour « la préservation du vivre ensemble sénégalais dont le religieux constitue l'un des marqueurs et fondements reconnus ».

Pour rappel, le Chef de l'Etat avait fait une annonce le 17 avril lors du Conseil des ministres, relativement à la création d'une Direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés de l'enseignement arabe à la présidence qui rentre dans le cadre de la promotion et la conservation du vivre ensemble sur les bases de la paix, la stabilité et la concorde nationale.

Á cet effet, le CUDIS en collaboration avec toutes les confessions religieuses a pour objectif de « consolider, perpétuer et transmettre aux jeunes générations, la culture de la paix et de vivre ensemble, combattre l'extrémisme religieux et l'obscurantisme ».