Sénégal: Liste de Pastef-les patriotes aux législatives anticipées du 17 novembre - Ousmane Sonko «sécurise» son quota de députés

Le régime en place va faire sa liste aux législatives anticipées du 17 novembre prochain sous la bannière du parti Pastef. Cette décision entérinée lors de la dernière conférence des leaders de la Coalition Diomaye Président permet au Premier ministre et leader de Pastef, Ousmane Sonko, de faire face à d'éventuelles velléités de trahison parmi les députés qui seront élus sur sa liste.

Le Premier ministre et leader de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, semble s'investir, dans le cadre des législatives anticipées du 17 novembre prochain, à éviter à tout prix de ne pas tomber dans ses erreurs commises lors des dernières législatives.

Et pour cause, lors de la réunion de la conférence des leaders de la Coalition Diomaye Président tenue le samedi 21 septembre dernier, Ousmane Sonko est non seulement parvenu à convaincre ses alliés d'aller à ces prochaines joutes électorales sous la bannière du parti Pastef mais aussi les a invités à mener ensemble le combat pour porter cette liste à l'hémicycle. Par conséquent, tous les députés qui seront élus dans le cadre de la prochaine liste du régime en place seront considérés comme des militants de Pastef.

Avec cette démarche, il faut dire que le leader de Pastef est sûr de garder jusqu'à la fin de la législature tous les députés qui seront élus sur sa liste. Et pour cause, tout député qui quitterait la liste par laquelle il a été élu pourrait tout simplement perdre son mandat qui reviendrait de droit à un autre responsable de Pasfef Ousmane Sonko est donc sûr et certain de pas revivre sa dernière expérience parlementaire dans le cadre de l'inter-coalition Yewwi askan wi-Wallu et au sein du groupe parlementaire Yewwi askan wi où le Pds et Taxawu Sénégal de Khalifa Sall n'avaient pas hésité à lui tourner le dos dans les moments difficiles pour se liguer avec l'ancien régime.