Congo-Brazzaville: Enseignement général - Dotation aux directions départementales pour la rentrée

Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, a mis à la disposition des directeurs départementaux, le 23 septembre à Brazzaville, du matériel didactique pour leur permettre de mieux aborder la rentrée scolaire 2024-2025 prévue le 1er octobre prochain sur toute l"étendue du territoire national. « La remise de ce matériel est une manière de leur souhaiter bonne année scolaire et espérer une meilleure prise en charge de nos apprenants dans différents établissements scolaires », a indiqué le ministre Jean-Luc Mouthou.

Pour leur part, les directeurs départementaux ont salué l'initiative en promettant utiliser cette dotation à bon escient. « Nous avons souvent des difficultés à chaque rentrée scolaire. Ce matériel reçu nous apporte un soulagement », a fait savoir le directeur départemental de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation de la Likouala, Guy Joël Gervais Kemnguet.

Rappelons que cette remise du matériel a eu lieu en marge des travaux de la 26e session du Conseil national de l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation tenue du 18 au 21 septembre à Brazzaville sur le thème : « Enjeux et défis de l'éducation non formelle dans le système éducatif congolais ». Cette rencontre a permis aux sachants et praticiens du système éducatif non seulement de poser les base d'une rentrée scolaire qui se veut réussie, mais aussi formuler les recommandations pour l'essor de l'éducation non formelle.