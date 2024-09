Maroc: Dakhla-Oued Eddahab - L'offre de soins se renforce avec l'ouverture de l'Université Mohammed VI des sciences et de la Santé

Dakhla — L'offre de soins dans la région de Dakhla-Oued Eddahab vient d'être renforcée par l'ouverture de l'Université Mohammed VI des sciences et de la Santé (UM6SS), relevant de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé.

Une conférence inaugurale s'est tenue, lundi à Dakhla, à l'occasion du lancement de l'année universitaire 2024-2025, de la Faculté Mohammed VI de médecine, de la Faculté Mohammed VI des Sciences infirmières et des professions de la santé, et de l'École supérieure Mohammed VI d'ingénieurs en sciences de la santé.

Lors de cette conférence, le directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, Pr. Youns Bjijou, a présenté un exposé exhaustif sur le complexe hospitalier universitaire Mohammed VI de Dakhla, dont les travaux devraient être achevés d'ici deux ans.

M. Bjijou a également indiqué que ce complexe abritera l'Hôpital universitaire international Mohammed VI, d'une capacité d'environ 300 lits, dont 58 lits de réanimation.

Le complexe médical sera aussi doté des dernières technologies couvrant toutes les spécialités médicales et chirurgicales, a-t-il poursuivi, faisant savoir que cette infrastructure de santé devrait accueillir 120.000 patients par an et réaliser 100.000 consultations et examens médicaux.

Ce complexe devrait aussi abriter l'Université Mohammed VI des sciences et de la Santé, avec une capacité d'accueil d'environ 3.000 étudiants dans les années à venir, y compris des étudiants subsahariens, en plus des dépendances et installations pour les professeurs, les administrateurs et les étudiants.

Dans une déclaration à la presse, le président de l'Université Mohammed VI des sciences et de la Santé, Mohamed Adnaoui, a souligné que l'ouverture de cet établissement d'enseignement dans le domaine de la santé au niveau de la région, s'inscrit dans le cadre du projet relatif à la généralisation de la couverture médicale, prôné par SM le Roi Mohammed VI.

La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé a procédé à l'ouverture de l'Université Mohammed VI des sciences et de la Santé au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab, à l'instar des autres régions du Royaume, a-t-il avancé, faisant savoir que l'UM6SS comprend la Faculté Mohammed VI de médecine, la Faculté Mohammed VI des Sciences infirmières et des professions de la santé, et l'École supérieure Mohammed VI d'ingénieurs en sciences de la santé.

Cet établissement de formation vient répondre aux besoins de la population de la région en matière de services de santé et de soins médicaux, a-t-il enchaîné, faisant observer que la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé oeuvre à accompagner les efforts de l'Etat en termes de réalisation de projets liés à la formation et à la qualification professionnelle dans les domaines de la santé et de l'hospitalisation.

De son côté, le Pr Abdessamad El Azhari, doyen de la Faculté Mohammed VI de médecine à Dakhla, a noté que la région dispose désormais d'une offre de formation dans le domaine des sciences et de la santé, en vue d'accompagner l'élan de développement que connaissent les provinces du Sud dans tous les domaines.

Ont notamment pris part à cette conférence inaugurale, le Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued-Eddahab, Ali Khalil et le gouverneur de la province d'Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, ainsi que des élus et des consuls généraux accrédités à Dakhla.