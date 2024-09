Maroc: Les perspectives d'amélioration de l'accès aux médicaments et aux produits de santé en débat à Rabat

Rabat — Les moyens d'amélioration de l'accès des patients aux médicaments et aux produits de santé ont été au centre d'un colloque organisé, lundi à Rabat, à l'initiative du ministère de la Santé et de la Protection sociale, en partenariat avec les Entreprises du médicament au Maroc (LEMM).

Un communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale indique que le deuxième atelier, présidé par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a réuni des représentants notamment de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA), de l'Autorité Saoudienne de Contrôle des Aliments et des Médicaments (SFDA), de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic), ainsi que des représentants d'institutions nationales de gestion de la santé et des organisations nationales du secteur pharmaceutique.

Cette rencontre intervient conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI pour renforcer la souveraineté en matière des médicaments au Maroc et dans le cadre de la politique du ministère visant à garantir la disponibilité des médicaments, des produits de santé et des vaccins et à assurer son accessibilité aux patients, ajoute le communiqué.

L'atelier, poursuit le communiqué, s'assigne pour objectif de promouvoir le secteur pharmaceutique au Maroc, à travers le renforcement de la bonne gouvernance et la simplification des procédures réglementaires, conformément aux standards internationaux, tout en préservant la qualité, l'efficacité et la sécurité des médicaments.

%

Plusieurs thématiques ont été abordés dans cet atelier, notamment la facilitation de l'accès des patients aux médicaments et aux produits de santé, les solutions pour faire face aux contraintes de la disponibilité des médicaments, en plus de la présentation d'expériences internationales réussies dans ce domaine.

L'atelier a également mis en avant l'importance du partenariat public-privé pour garantir des services médicaux de haute qualité et des médicaments à des prix convenables, pour alléger la charge financière des patients.

Dans ce sens, le ministère a réitéré son engagement pour renforcer la coopération avec l'ensemble des acteurs du secteur pharmaceutique pour mettre en oeuvre les recommandations de cet atelier, dans le cadre d'une approche participative visant à développer les politiques et les stratégies en vue d'améliorer la performance du secteur sanitaire et répondre efficacement aux besoins des citoyens, conclut le communiqué.