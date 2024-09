Maroc: Coopération - Feuille de route entre le pays et les Etats membres de l'Union du fleuve Mano

New York — Le Maroc et les Etats membres de l'Union du fleuve Mano, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, la République de Guinée, le Liberia et la Sierra Leone, ont signé, lundi à New York, une feuille de route destinée à consolider les relations de partenariat dans divers domaines.

Cet accord qui porte sur la période 2025-2027 a été signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et ses homologues ivoirien, Kacou Houaja Leon Adom, guinéen Morissanda Kouyate, libérienne Sara Beysolow Nyanti et Sierra-Léonais, Musa Timothy Kabba.

Signée en marge de la 79è session de l'Assemblée générale de l'ONU, cette feuille de route couvre les domaines de l'éducation et la formation professionnelle, la coopération technique dans les secteurs prioritaires et le domaine de la sécurité, la promotion économique et des investissements, ainsi que l'assistance financière.

"Le Royaume du Maroc et les États membres de l'Union du Fleuve Mano sont liés par des liens forts et séculaires de fraternité et de solidarité. Des liens d'amitié, de respect mutuel et une vision commune pour une Afrique prospère, sûre et émergente unissent Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les dirigeants de l'Union du Fleuve Mano", lit-on dans le texte de l'accord de coopération entre les parties.

%

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de signature de cet accord, le ministre ivoirien des Affaires étrangères s'est félicité d'une coopération "forte et fructueuse" entre le Maroc et l'Union du Fleuve Mano, en faisant part de la volonté de son pays de raffermir ce partenariat et de traduire dans les faits ses dispositions.

De son côté, la ministre libérienne des Affaires étrangères a salué le soutien constant du Maroc aux pays de l'Union du Fleuve Mano et sa disposition à partager ses expertises et son savoir-faire dans plusieurs domaines pour apporter développement et prospérité à cette partie du continent. Il s'agit d'un pas en avant pour approfondir davantage les relations de coopération entre le Royaume et ce bloc régional, a-t-elle dit.

La ministre a, par ailleurs, salué le leadership du Maroc incarné par l'initiative Royale pour l'Atlantique.

Abondant dans le même sens, son homologue guinéen a évoqué un symbole de la coopération interafricaine et un partenariat pour la fraternité, en saluant le soutien que le Maroc apporte à l'Afrique sous le leadership de SM le Roi.

Pour sa part, le chef de la diplomatie sierra-léonaise a indiqué que cette feuille de route constitue une étape "très importante" vers la consolidation de la relation de longue date entre le Maroc et les pays de l'Union du fleuve Mano.

Il est temps, selon lui, de poursuivre les efforts pour concrétiser les valeurs communes et réaliser une prospérité partagée.

En vertu de cette feuille de route dont la mise en oeuvre est assurée par l'Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), le Royaume s'engage à partager son expérience et ses meilleures pratiques avec les pays de l'Union du Fleuve Mano.

Tout en relevant les avancées accomplies par le Maroc sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, la feuille de route relève que le Maroc a mis en place plusieurs plans stratégiques dans différents domaines de développement comme la formation professionnelle, l'agriculture, l'eau, la pêche, le tourisme, et les énergies renouvelables pour accélérer le progrès et contribuer à la diversification de son économie.

En vertu de cet accord, les parties conviennent de poursuivre des consultations régulières afin de soutenir les candidatures et d'échanger des vues sur les questions multilatérales et régionales communes, notamment à travers des réunions de haut niveau des ministres des Affaires étrangères et de hauts fonctionnaires.

La cérémonie de signature de cet accord s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale et de l'ambassadeur, directeur général de l'AMCI, Mohamed Methqal.