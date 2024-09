Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - Des kits pour les élèves de Poto-Poto 1

Le député de la première circonscription électorale de Poto-Poto, Rick Gérald Bokilo, a offert le 21 septembre à Brazzaville des kits scolaires aux élèves, annonçant par la même occasion l'ouverture des inscriptions en vue de la formation des jeunes en plomberie et en électricité bâtiment.

Issus des quartiers 331 et 332 Poto-Poto, de nombreux élèves ont reçu des mains de leur élu des kits scolaires complets. Question de leur permettre de débuter la rentrée scolaire du 1er octobre avec les mêmes chances de réussite que les autres apprenants. Un énième geste qui a soulagé tant soit peu les inquiétudes de certains parents et élèves qui ne savaient à quel saint se vouer à quelques jours de la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national. Ceux qui se sont exprimés à cette occasion ont eu des mots justes pour remercier le député et lui souhaiter bon vent dans la réalisation de ses missions surtout en cette période de crise financière et sociale dans le pays.

« C'est une obligation pour nous tous de soutenir l'éducation de nos jeunes, afin que notre système éducatif produise des vrais soldats du développement du Congo », a justifié Rick Gérald Bokilo, précisant que ces différentes actions visent l'éclosion d'une jeunesse bien formée et apte à relever les défis de développement du pays.

Il a, par ailleurs, annoncé la poursuite de l'enregistrement des jeunes en vue d'une formation qualifiante de six mois aux métiers de plomberie et d'électricité bâtiment à l'école de formation professionnelle Don Bosco de Brazzaville. « En ce qui concerne l'autonomisation des jeunes, les actions de formation seront entreprises pour une durée de six mois dans les domaines de la plomberie, de l'électricité bâtiment à l'école de formation professionnelle Don Bosco. Les enregistrements de ces postulants ont d'ailleurs déjà débuté et nous profitons de l'opportunité pour encourager fortement les candidatures féminines », a souhaité le député Rick Gérald Bokilo.