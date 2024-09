Congo-Brazzaville: Cinéma / La Francophonie en images - ' À quand l'Afrique ' de David-Pierre Fila

Le film du Franco-Congolais David-Pierre Fila " À quand l'Afrique "a été sélectionné par les organisateurs de la Francophonie en images et sera projeté en marge du Sommet le 4 octobre à 14h dans l'auditorium à la Gaîté Lyrique.

En "Première française", cette projection se déroulera en présence des réalisateurs de 4 coproductions francophones Sud-Nord soutenues par le Fonds image de la francophonie de l'Organisation internationale de la Francophonie et par le Fonds francophonie TV5MONDE. C'est une mise à l'honneur de David-Pierre Fila (Congo-Cameroun-France, 2024) par ce film déjà projeté en "Première mondiale" du film au festival de Berlin en février 2024 - Section Panorama et sera projeté par la suite au Festival de Toronto.

Ce film documentaire dessine une fresque peuplée de visages et de voix qui façonnent et racontent le paysage et le territoire. Les images poétiques se heurtent à la dure réalité, la joie se transforme en chagrin, la beauté s'effondre en poussière de plastique.

Les habitants des forêts battent des tambours pour perpétuer leurs chants. Ceux de la ville crient « Progrès ! ». D'autres encore se précipitent pour s'emparer des trésors de la terre, pour ensuite être accueillis par de nouvelles voix criant au défi.

" À quand l'Afrique " est un documentaire intelligent, pertinent et poétique, un hommage à la nature pour contribuer à bâtir un avenir pour l'Afrique.

C'est d'un " point de vue africain " que Joseph Ki-Zerbo, historien et homme politique burkinabé, aborde les problématiques de l'Afrique contemporaine : Délitement de l'État, mondialisation, dette, conflits dits ethniques, interventionnisme du Nord. Il rappelle surtout que la force du continent repose sur des bases précoloniales solides - partage du pouvoir, cumul des appartenances, liens de solidarité informels, etc. - qu'il serait judicieux de réactiver pour repenser l'État, et l'envisager sur un mode fédéral.

Fiche technique

Durée : 90'

Format : Long

Genre : société

Type : Documentaire

Année : 2024

Pays : République du Congo