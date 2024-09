Congo-Brazzaville: Congo-FAO - Yannick Ariane Rasoarimanana salue l'implication de l'APCSAN

Arrivée au terme de sa mission diplomatique en République du Congo, la représentante du Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Yannick Ariane Rasoarimanana, est allée faire ses adieux au bureau de l'Assemblée nationale, le 23 septembre à Brazzaville.

Reçue par le 1er vice-président de la chambre basse du Parlement, Léon Alfred Opimbat, en l'absence du président de cette institution, également président de l'Alliance parlementaire congolaise pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (APCSAN), Isidore Mvouba, Yannick Ariane Rasoarimanana a fait le tour d'horizon de la coopération entre l'APCSAN et la FAO durant les trois années et neuf mois de sa mission en République du Congo.

« Nous pouvons retenir la contribution de la FAO pour le renforcement des capacités de l'APCSAN. En effet, nous avons, à travers un programme de coopération technique, renforcé les capacités des députés et sénateurs ; organisé les visites d'échanges avec les Alliances parlementaires des autres pays ; renforcé pas seulement l'équipement du bureau de l'APCSAN, mais aussi du Réseau des alliances parlementaires pour la sécurité alimentaire », a rappelé la représentante de la FAO.

Selon elle, l'Alliance parlementaire est un outil très stratégique qui régule les fonctions en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle et qui veille à ce que tout ce qui se déroule dans ce cadre au niveau du Parlement soit harmonisé, standardisé et peut-être multiplié ou dupliqué à l'international. « Nous pouvons dire que c'est une très bonne coopération, l'APCSAN est un des fervents des alliances parlementaires de l'Afrique et qui donne vraiment un bel exemple », a insisté Yannick Ariane Rasoarimanana.