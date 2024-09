Congo-Kinshasa: Sommet de l'avenir 2024 - « Une éclaircie, une fenêtre d'opportunité pour des lendemains meilleurs », VPM Guylain Nyembo

Guylain Nyembo, Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, a, au nom du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prononcé ce 22 septembre à New York, une importante allocution à l'ouverture du « Sommet de l'avenir » sur les Objectifs du Développement Durable (ODD), qu'organise le Conseil économique et Social des Nations Unies.

Guylain Nyembo s'est réjoui, à cette occasion, de la tenue de ces « importantes assises qui, a-t-il dit, au vu des évènements récents, des menaces imposées par la persistance de la pauvreté et de la faim, la résurgence et l'apparition des conflits ainsi que la montée des extrémismes dans le monde, sans oublier la question de notre survie collective face au réchauffement climatique, se veulent une éclaircie, mieux une fenêtre d'opportunité pour des lendemains meilleurs. »

Les dirigeants du monde réunis à New-York vont en effet, à l'issue de ce Sommet, adopter un « Pacte pour l'avenir » qui comprend un Pacte numérique mondial et une Déclaration sur les générations futures. Ce Pacte couvre un large éventail de thèmes, notamment la paix et la sécurité, le développement durable, les changements climatiques, la coopération numérique, les droits humains, l'égalité des sexes, la jeunesse et les générations futures, ainsi que la transformation de la gouvernance mondiale.

«Un nouveau paradigme pour la jeunesse et les futurs habitants de la planète»

Pour le Vice-Premier Ministre de la République Démocratique du Congo (RDC), ce « Pacte pour l'avenir » constitue une formidable occasion pour l'Humanité et les décideurs, d'embrasser un « nouveau paradigme » au profit de la jeunesse et des futurs habitants de la planète. Ce paradigme que « nous voulons plus juste et plus équitable doit notamment se distinguer par la promotion du principe d'inclusivité aussi bien entre les Etats qu'au sein de ceux-ci, la poursuite de la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable et faire la part belle aux actions innovantes à travers la promotion de la science au profit de la sauvegarde de notre bien commun à tous... », a indiqué Guylain Nyembo.

Il a, de ce fait, attiré l'attention des dirigeants du monde présents à ce Sommet, pour que ce « Pacte » ne soit pas un slogan creux. « Le Pacte que nous adopterons à l'issue de ce Sommet demeurera vain si les questions saillantes qui entravent le bon fonctionnement de notre Organisation [ONU] mais également la rencontre du progrès au sein de nos États respectifs, particulièrement ceux des pays parmi les moins développés, ne trouvent leur résolution », a-t-il prévenu.

Aucun avenir ne sera possible si...

Guylain Nyembo a cité une série de choses à éviter pour que ce Pacte ne soit pas vain : « Aucun avenir ne pourrait être envisagé tant que tout un continent [Afrique] ne sera rétabli dans son honneur..., à travers l'octroi de deux sièges permanents au sein du Conseil de Sécurité [de l'ONU] ; Aucun avenir radieux ne pourra être envisagé tant qu'il ne s'observera de réelle solidarité dans les financement des objectifs de développement durable et que ne sera pris en compte le rôle crucial que pourrait jouer l'intelligence artificielle dans leur réalisation ;

Aucun futur ne pourra être implémenté sans une réelle justice et la poursuite des actions visant une plus grande inclusion des pays issus des grands bassins forestiers mondiaux dans l'accélération de la transition énergétique ; Enfin, il ne peut y avoir d'avenir tant que persistent le bruit des armes et que la communauté des Nations se distinguera par son incapacité à réellement sanctionner les attitudes belliqueuses et contraires à la Charte de notre Organisation qui prône l'existence pacifique entre les Nations. »

Le Vice-Premier Ministre a fait observer que du point de vue de la RDC, l'Avenir passe par davantage d'investissements dans le capital humain, notamment à travers des investissements massifs dans l'éducation de base, la poursuite de la mise en oeuvre des politiques visant l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, l'inclusion des personnes vulnérables en même temps que des investissements dans la recherche et l'innovation technologique.

Notons que la République Démocratique du Congo (RDC) va présenter, lors de ce Sommet, sa Feuille de route d'accélération des ODD, dont le programme arrive à échéance en 2030. Et en marge du Sommet, Guylain Nyembo prendra part à deux forums parallèles ainsi qu'à diverses réunions bilatérales et multilatérales.