Congo-Kinshasa: Culture et arts au pays ! Yolande Elebe s'engage pour une meilleure protection sociale des artistes

Le statut de l'artiste en République Démocratique du Congo est un enjeu crucial pour garantir une meilleure protection sociale et professionnelle des créateurs des oeuvres de l'esprit. Cette thèse constitue un engagement décisif pour l'actuelle ministre de la culture, arts et patrimoines, Mme Yolande Elebe Ma Ndembo qui ne ménage aucun effort pour mettre une disposition légale ou un règlement pour doter à l'artiste congolais un statut spécifique afin de définir son rôle et son apport dans la société mais aussi d'améliorer et développer sa profession.

C'est dans cette optique que la ministre de tutelle a reçu dans son cabinet de travail les responsables de la Société Financière d'Assurance (SFA) pour une séance de travail dans le cadre d'un projet qui vise à doter une assurance maladie aux artistes et opérateurs culturels congolais.

«C'est dans le cadre de concrétisation du quatrième pilier du gouvernement, visant à faciliter l'accès aux services sociaux de base que la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines a tenu une séance de travail avec la SFA», a-t-on lu dans un communiqué de la cellule de communication du ministère.

Et d'ajouter : « Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un projet à venir d'assurance maladie que développe actuellement le Ministère, destiné aux artistes et opérateurs culturels. Elle marque surtout une étape importante dans la redynamisation du Fonds d'Assistance Sociale aux Artistes et Écrivains Congolais (FASAEC), un service spécialisé du Ministère créé par ordonnance-loi, le 28 Mars 1972».

Il sied de noter que l'arrivée de Yolande Elebe au gouvernement de la République a non seulement apporté un nouveau souffle au ministère de la culture mais surtout elle a bougé les lignes dans le secteur au profit des professionnels des arts. Étant elle-même artiste, cette dame de fer est déterminée à matérialiser la vision du chef de l'Etat Félix Tshisekedi dans le domaine de la culture. En effet, elle a fait de la promotion de la culture congolaise une lutte quotidienne.

L'avancement du secteur culturel aussi bien par des réformes que par l'organisation du cadre juridique et le développement des infrastructures constitue son cheval de bataille.

Evidemment, la Ministre Yolande Elebe s'illustre dans les actions à impact visible qui ne laissent pas indifférents les acteurs de son secteur.

Après avoir fait valider, le projet de loi sur les principes fondamentaux de la culture (Politique culturelle) au gouvernement, la ministre de la CAP a réussi également à faire adopter récemment le projet de décret de création du Centre Culturel et Artistique pour les pays de l'Afrique Centrale dont l'inauguration et l'ouverture intervient bientôt à Kinshasa.