Madagascar: Moto - 6H FMAM - Victoire de Finaritra Razafindrakoto en solo

Finaritriniaina Razafindrakoto remporte la victoire en solo de l'Enduro 6 heures organisé par la fédération malgache de motocyclisme à Ampefy dimanche. Le duo David-Andy a été sacré en élite. En cavalier seul, le champion de Madagascar d'Enduro 2020 et 2021 et vainqueur de la neuvième édition du Madagascar Enduro Challenge (MCE) à Antsahadinta en février, Finaritriniaina Andy Razafindrakoto décroche la victoire en franchissant en premier la ligne d'arrivée de la troisième édition de la course d'endurance « 6 Heures FMaM ».

Comme son nom l'indique, la course a été organisée par la fédération malgache de motocyclisme. Dans la catégorie solo, Finaritra a effectué vingt-et-un tours de la boucle longue de 10 km à Ampefy dimanche, de 9 à 15 heures. Cette course est hors championnat XC. Le champion de Madagascar et leader provisoire dans la catégorie des vétérans 2, Tarzan Makboul, termine en seconde place de la catégorie solo et sixième au classement général. Il a accumulé 17 tours.

Nicolas Victoire complète le podium avec 13 tours. Dans la catégorie élite, le duo David Preve et Andy Andrianirina se hisse sur la plus haute marche du podium. Cette équipe termine deuxième au général en réalisant elle aussi 21 tours à +10 :15,114 de retard par rapport à Finaritra.

Victoire de plus

Andy Andrianirina avait arraché la victoire du premier Enduro de la saison en avril à Merimandroso Ivato. La deuxième place de la catégorie élite a été ravie par Kwan Leck et Princy Harivoninahitra Elvis. Ils ont effectué quant à eux 20 tours. Sikina Kentin et Rakotoarison Sandratra (20 tours) se trouvent à la troisième place et quatrième au général devant le duo Miadantsoa Razafinarivo-Cédrick Rakotoarivelo (19 tours). La victoire de la catégorie des juniors est revenue à la paire Damien Ratsiraka-Guillaume Tsiranana.

Elle finit septième au classement général en réalisant 17 tours. Kevinoh Chan et Kiady Randriabarimanana remportent la victoire de la catégorie des amateurs en accumulant 17 tours. Classés huitièmes au général, ils ont été talonnés par Scott Andriavoninahitra et Fayaz Prestley qui ont de leur côté signé 16 tours. La prochaine course d'endurance aura lieu le 3 novembre toujours en dehors de la capitale, à Mananjary.