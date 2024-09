Congo-Kinshasa: Isidore Kwandja Ngembo - 'Je tombe des nues quand je vois qu'il y a encore des Congolais qui s'opposent à la candidature de leur pays au Conseil de sécurité des Nations Unies'

Après la lecture de cet article, l'impression générale qui ressort, c'est qu'il y a vraiment nécessité de renforcer le programme de civisme dans l'enseignement fondamental, tout mettant l'accent sur le patriotisme comme première vertu qui consiste à considérer son pays comme une valeur suprême.

En effet, le patriotisme est très important pour les élèves dès l'école fondamentale car il inculque un sentiment d'identité nationale, les motive à contribuer à leur pays et aide à bâtir une nation forte.

De plus, il renforce l'unité nationale, préserve la fierté pour sa patrie et l'identité nationale, encourage l'engagement civique et favorise le progrès et le développement de la nation.

Un bon patriote est celui qui aime son pays, lui est très loyal, le sert avec dévouement et défend ses intérêts. L'attachement sentimental à sa patrie se manifeste par la volonté de la défendre et de la promouvoir.

Je tombe des nues quand je vois qu'il y a encore des Congolais qui s'opposent à la candidature de leur pays au Conseil de sécurité des Nations Unies.

De deux choses l'une, soit ils sont à la solde des États qui nous combattent militairement et diplomatiquement, et donc voient d'un très mauvais oeil la présence de la RDC à la table de la plus importante Instance des Nations unies ; soit alors ils ne comprennent rien de ce que la présence de notre pays à cette table peut apporter comme solutions à un certain nombre des problèmes que notre pays fait face actuellement.

Il est important de rappeler que la RDC fait une large place au rôle que joue la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les défenseurs des droits de l'homme, dans la promotion des droits de la personne, des libertés fondamentales et de la démocratie.

Seulement, il s'observe malheureusement que certaines organisations non gouvernementales ont accès à des sources de financement obscures qui ont des agendas cachés et des objectifs nuisibles à la République démocratique du Congo. D'où l'importance et la nécessité pour les médias nationaux de faire très attention en publiant des telles prises de position publique qui nuisent aux intérêts du pays. C'est cela aussi le patriotisme.