Congo-Kinshasa: Doudou Fwamba se dit prêt à donner une nouvelle image à la route nationale N°2

Bonne nouvelle pour les habitants du Kasaï-Oriental ! La Route Nationale numéro °2, tronçon Kabinda- Mbuji-Mayi bientôt réhabilitée. C'est ce qu'a annoncé le Ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, à l'actuel président du groupe musical folklorique Basokin Kabambi Mukonkole Ndende Docta et sa délégation, au cours d'un entretien ce vendredi 20 septembre 2024 dans son cabinet de travail situé dans la commune de la Gombe.

Le Ministre des Finances Doudou Fwamba a accordé une audience au groupe musical folklorique Basokin, soit une délégation composée de 5 personnes. Au cours de ces échanges avec ces pratiquants de la musique traditionnelle, le Ministre en charge des Finances n'est pas resté indifférent à leurs désidératas. Il leur a promis son implication personnelle dans l'affaire de la route Nationale numéro °2 KABINDA- MBUJI-MAYI afin que celle-ci soit réhabilitée.

«La première chose que je veux faire pour la province de Lomami, la province de ma mère, se battre pour le financement de la route KABINDA- MBUJI-MAYI. Allez-y rassurer nos frères que cette route sera bientôt construite, modernisée grâce à un financement du gouvernement central», a-t-il fait savoir.

Le respectable Docta Kabambi et sa délégation de BASOKIN sont venus présenter à son Excellence Doudou Fwamba un message de félicitations pour son élévation à la tête de ce grand ministère. Musongye de par sa mère, l'argentier national n'a pas caché sa joie d'avoir reçu une fois dans son bureau ses oncles et, par la même occasion, Docta Kabambi a martelé sur certaines de leurs préoccupations.

De la présentation succincte faite par le président Docta Kabambi, il est ressorti que le groupe folklorique Basokin, vieille de plus de trente ans, qu'il préside est organisé par la communauté songye.

Cette organisation est motivée, d'une part, par le désir de promouvoir la culture Songye et, d'autre part, par la solidarité et l'Union des Basongye à Kinshasa. Une initiative qui confère une plus grande visibilité aux actions communautaires, qui en plus de la culture, intègre beaucoup d'autres dimensions sociales.

Plus loin dans ses dires, Doudou Fwamba a félicité le groupe musical folklorique Basokin pour leur engagement dans la promotion de la culture Songye. Il l'a exhorté à promouvoir la paix et la culture du vivre-ensemble au sein des communautés locales.

«Chaque enfant devrait connaître la culture de son peuple et en être fier. Enseignez à vos enfants votre histoire et votre patrimoine. Il est de notre responsabilité d'inspirer et d'éduquer la prochaine génération à travers la musique de Basokin ! », a lancé Doudou Fwamba à la délégation de Basokin.