Madagascar: Toliara - Des rafales de vent touchent les côtes

Le vent souffle fort sur les côtes de la région Atsimo Andrefana. Depuis jeudi dernier, des rafales comprises entre 40 et 55 km/h sont enregistrées. Le vent du sud est de saison, et la météo annonce de fortes houles accompagnées de vents forts jusqu'à mardi prochain.

Vendredi dernier, le vent et la montée des eaux sur le littoral sud ont décoiffé des abris à Nosy Ve, dans la commune d'Anakao, district de Toliara II. Des infrastructures d'accueil ont été mises en place en 2020 par le projet Pôle intégré de croissance (PIC) pour promouvoir le tourisme sur Nosy Ve, une petite île exceptionnelle de 5 km de long et de 2 km de large. Elle se démarque par ses fonds marins et la présence d'oiseaux uniques à Madagascar, les phaétons à queue rouge. Une grande partie des abris à l'entrée du sud, ainsi que des constructions en béton, sont actuellement endommagées.

Dans la ville de Toliara, le vent a soufflé jusqu'à 55 km/h hier dimanche, et ce, sans la moindre précipitation, emportant des toitures fragiles et des clôtures en bois non résistantes. Le vent de poussière perturbe également la vision des porteurs de cyclopousse et des conducteurs de véhicules. Le vent du sud s'étale de Besalampy, dans le Melaky, à Vangaindrano, Atsimo Atsinanana.