Congo-Kinshasa: Pour plaider la cause de la Province du Tanganyika , Sénat - Christian Kitungwa reçu par Sama Lukonde

Le Président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde a reçu dans son bureau de travail Christian Kitungwa, Gouverneur de la Province du Tanganyika accompagné de sa délégation. Les échanges entre ses deux personnalités ont tourné autour du rôle que peut jouer cette province pour le développement de la République Démocratique du Congo. Sur ce, Christian Kitungwa a plaidé pour l'accompagnement de l'Etat aux différents projets entrepris dans le Tanganyika, notamment, le projet de la construction du corridor entre la RDC et la Tanzanie.

Tout en lui présentant ses civilités pour son élection, le gouverneur de la Province du Tanganyika lui a lancé un appel au speaker de la Chambre Haute du Parlement, demandant son soutien pour résoudre les problèmes de sa circonscription.

"Nous sommes venus tout d'abord pour présenter nos civilités et le féliciter parce que depuis qu'il a eu ce fauteuil, nous ne l'avons pas encore fait officiellement. Aujourd'hui nous venons de nous acquitter de cet agréable devoir.

Au-delà de ça, nous venons de faire plus de 3 mois dans la province, et on a eu à palper du doigt plusieurs situations bonnes et mauvaises. Le problème de la province. Et sachant que le Sénat est l'émanation des provinces, nous sommes venus lui rendre compte pour non seulement faire part de nos problèmes et demander à ce qu'il soit le porte-étendard, le pilier qui va être là pour défendre les intérêts des provinces et des problèmes de nos provinces. Notamment les rétrocessions au niveau des provinces et mêmes pour les députés provinciaux, leurs émoluments. Nous avons fait quand même ce plaidoyer pour que ce soit d'une manière régulière", a indiqué Christian Kitungwa.

En outre, sur la réalisation du projet de construction du corridor RDC-Tanzanie, il s'est dit déterminé a poussé jusqu'au bout afin que celui-ci se matérialise.

"Nous avons brossé plusieurs situations notamment, la situation sécuritaire, économique de la province ainsi que le projet du corridor, qui est un projet phare entre la RDC et la Tanzanie que nous allons essayer de bousculer pour que le Tanganyika puisse s'ouvrir au monde extérieur avec nos trois pays voisins l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie", a-t-il fait savoir.

Très satisfait de cet entretien avec l'Honorable Sama Lukonde qui a été réceptif aux désidératas lui exposés, Christian Kitungwa a tenu à rassurer la population de sa circonscription.

"Pour nous, cette satisfaction n'est pas seulement vu qu'il nous a écouté mais les promesses et la manière de comprendre le problème nous soulage. Et nous espérons que demain et après-demain les Tanganyikais vont devoir se frotter les mains parce que les moindres détails sont pris en compte", a-t-il rajouté.