Sud-Soudan: MSF suspend ses activités médicales à Yei à la suite d'une attaque contre son personnel

communiqué de presse

Médecins Sans Frontières (MSF) a suspendu toutes ses activités mobiles de prévention à Yei, dans l'État d'Équatoria central, au Soudan du Sud, à la suite d'une attaque contre son personnel et celui d'une organisation partenaire le vendredi 20 septembre 2024.

Deux véhicules MSF clairement identifiés rentraient dans la ville de Yei vers 15 heures, après une activité de sensibilisation, lorsque des hommes armés inconnus ont forcé le personnel à descendre des véhicules sous la menace d'une arme, tout en pillant leurs effets personnels et les biens de MSF. Les hommes armés ont ensuite emmené de force un employé de MSF et celui d'une organisation partenaire dans la brousse, et ont laissé les deux autres membres du personnel de MSF - les chauffeurs - poursuivre leur route avec leurs véhicules.

Les deux employés enlevés ont été libérés 24 heures plus tard. Cependant, il s'agit de la troisième attaque contre des organisations humanitaires dans les environs de Yei en trois mois.

« Nos mouvements et activités de sensibilisation auprès des communautés autour de Yei et Morobo ont été suspendus jusqu'à ce que nous ayons des garanties concrètes que les services médicaux et humanitaires puissent se poursuivre sans entrave dans la région, déclare Iqbal Huda (Tidal), chef de mission de MSF au Soudan du Sud. Les attaques contre les humanitaires et le personnel de santé sont inacceptables et affectent directement la fourniture de soins médicaux aux communautés qui en ont désespérément besoin. »

MSF est le seul fournisseur de soins en dehors de la ville de Yei, dans des zones mal desservies où vivent les populations les plus vulnérables.