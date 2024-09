Madagascar: Laïcs Chrétiens - Formation sur la doctrine sociale de l'Église

Les différents responsables au sein du groupe des laïcs chrétiens (VLKM), fondé par Yvette Sylla, représentante permanente de Madagascar à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), ont bénéficié d'une formation sur la doctrine sociale de l'Église, ce week-end. Il s'agit d'un enseignement du Vatican, destiné aux laïcs, pour guider la conduite d'un individu.

Les laïcs sont appelés à prendre leurs responsabilités et à s'engager pour redresser la communauté et restaurer les valeurs humaines. La société d'aujourd'hui a besoin d'être reconstruite. Les valeurs malgaches seraient en train d'être réduites à néant. Les effets néfastes de la mondialisation et les influences extérieures prendraient trop de place dans la société. Elles ne visent que le profit commercial et ne se préoccupent pas du bien-être des personnes. De sorte que le mode de vie, la manière de voir et même la manière de penser en sont complètement modifiés. Le chemin emprunté par la population ira vers la décadence.

Il est temps pour les laïcs d'agir. Cette doctrine sociale de l'Église est un levier pour la société. Elle garantit sa progression et son évolution.

Cette formation a été animée par un religieux et par Yvette Sylla. Des échanges et des messages pour la promotion du groupe et de sa devise, au sein de l'Église et de la Nation, ont clôturé cet événement.