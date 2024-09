Ile Maurice: Shridhur Jugurnauth réclame Rs 150 millions à l'État, à la NLTA et au ministère du Transport

Shridhur Jugurnauth, directeur de la compagnie d'autobus Perle de la Savanne, a fait servir une mise en demeure à l'État, à la National Land Transport Authority (NLTA) et au ministère du Transport. Il leur réclame des dommages de Rs 150 millions. Les défendeurs ont interdit à la compagnie d'autobus Perle de la Savanne d'opérer ses autobus dans le sud du pays, depuis le 14 novembre 2022. Le document judiciaire a été servi, hier, par l'huissier du privé Edoo.

Les raisons avancées par la NLTA sont que l'État a pris note que plusieurs plaintes enregistrées par rapport à des problèmes de transport dans la région de Rivière-Noire et de Savanne, lignes desservies par Perle de la Savanne.

Shridhur Jugurnauth estime qu'il est victime en raison du fait qu'il soit un adversaire politique. Car il est membre du Mouvement militant mauricien (MMM), du bureau politique de ce parti et y siège au sein du comité central. Il a aussi été candidat du MMM lors des élections générales de novembre 2019 dans la circonscription no 14 et mais il n'a pas été élu.

Dans son document judiciaire, le plaignant soutient n'avoir jamais reçu de plaintes de la part de la NLTA ou du ministère du Transport. Selon lui, la NLTA et le ministère du Transport ne sont pas légalement «empowered and acted ultra vires the laws» quand ils ont décidé d'interdire aux autobus de sa compagnie d'opérer à Rivière-Noire et à Savanne. Il ajoute dans ce document que la décision unilatérale des défendeurs demandant à cette compagnie de cesser ses opérations a affecté considérablement sa situation financière, surtout pendant la période du Covid-19.

Shridhur Jugurnauth a retenu les services de Me Shakeel Mohamed, de Me Nabil Shamtally et de l'avouée Ayessha Jeewa.