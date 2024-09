Ile Maurice: Quand le choix des bénéficiaires est remis en question

L'empressement avec lequel le gouvernement veut livrer les logements de la NSLD n'est pas étranger à l'imminence des élections. Et si l'on offrait ces maisons aux seuls partisans du MSM ? Des accusations en ce sens ont fait surface. Cependant, le ministre Steven Obeegadoo ne serait pas à blâmer.

La New Social Living Development Ltd (NSLD), une compagnie privée créée en mai 2019, et dont le seul actionnaire est la National Housing Development Company Ltd (NHDC), n'est responsable que de la construction des 8 000 nouveaux logements sociaux sur 39 sites. Le site web de la NSLD le stipule clairement : «The New Social Living Development Ltd (NSLD), a subsidiary of the National Housing Development Co. Ltd (NHDC), is a Special Purpose Vehicle (SPV) incorporated as a private company, with the mandate to BUILD 12,000 residential units.» Pour ce qui est de la vente de ces maisons, la responsabilité incombe à la seule NHDC et non à la NSLD. En principe.

Les premières maisons construites par la NSLD mais non complétées à 100 % à Olivia, Henrietta, Valetta et Grand-Bel-Air ont déjà eu preneurs en partie. Ces logements sociaux coûtent en moyenne Rs 3,74 millions l'unité d'après nos dernières révélations (voir l'express du 18 septembre). L'acquéreur ne paiera «que» Rs 975 000. Le reste, soit Rs 2,7 millions, sera financé par le gouvernement. C'est pour dire que c'est une aubaine quand même pour les heureux bénéficiaires. À noter que ces derniers ne doivent pas gagner plus de Rs 40 000 par mois (mari et femme), ne doivent pas posséder une propriété mais doivent avoir un emploi stable. Ce qui fait quand même beaucoup de Mauriciens éligibles.

Paiement tout de suite, pas en mensualités

Le problème, c'est que, contrairement à ce que beaucoup, dont de potentiels acquéreurs, croient, il faut trouver ces Rs 975 000 et les payer tout de suite à la NSLD. Pas en mensualités. Comment ? «Le client doit approcher une banque commerciale pour emprunter ces Rs 975 000», nous explique Jairaj Sonoo, le Chief Executive Officer de la NSLD. «Si le client possède déjà Rs 500 000 par exemple, il empruntera seulement Rs 475 000. Sinon, il devra emprunter Rs 975 000. La maison sera offerte en garantie. Le déboursement sera fait en faveur de la NSLD et le client remboursera sa banque mensuellement.» Il attire notre attention sur un plan mis en place par la MauBank spécialement pour financer l'acquisition d'une maison de la NSLD, et où «la mensualité sera entre Rs 6 000 et Rs 7 000 dépendant du taux d'intérêt bancaire».

Ce qui avait été annoncé il y a quelques jours, qu'il n'y aura pas de dépôt à effectuer et pour les maisons de la NHDC et pour celles de la NSLD, n'est donc pas exact. Car pour les maisons de la NSLD, du moins, il faut payer dès le départ la totalité du montant dû par le client, soit Rs 975 000, et qui représente 1/3 de la valeur de la maison, les 2/3 étant financés par le gouvernement.

Ingérence politique?

En tout cas, ces logements ont attiré beaucoup de demandes, 40 000 selon Jairaj Sonoo. Le problème, c'est qu'il faut départager les demandeurs. Qui fera le tri ? Normalement, c'est le Housing Allocation Committee de la NHDC, qui est la propriétaire de la NSLD et qui possède un système transparent pour ce faire, qui a cette responsabilité. Or, pour la distribution des clés pour les toutes premières maisons de la NSLD à Olivia, Henrietta, Valetta, Grand-Bel-Air et celles qui seront «prêtes» bientôt, les directeurs de la NHDC ont appris avec stupeur que l'on demande maintenant au comité de sélection de la NHDC de faire non le choix de, disons, 200 acquéreurs pour tel site mais le double, soit 400. Et de transmettre cette liste à la NSLD. C'est cette dernière qui fera le choix final. Comment fait-elle ? C'est le plus intéressant.

Selon nos informations, la NSLD transmet la liste des 400 demandeurs au bureau du Premier ministre (PMO) et là, c'est une cellule mise sur pied et composée d'agents politiques qui ferait le tri. Pour ce faire, des agents du National Security Service seraient aussi mis à contribution. Ces derniers vont à la rencontre des demandeurs et leur posent des questions, et profitent de l'occasion pour faire une petite enquête sur le demandeur chez les voisins. Cela pour connaître la préférence politique de la personne, nous dit-on ! C'est ainsi que certains noms seront exclus de la liste, même s'ils sont les plus méritants, et d'autres inclus même s'ils ne le sont pas.

Jairaj Sonoo dit n'être pas au courant si les demandes vont au PMO. Cependant, il reconnaît que c'est la NSLD et non la NHDC qui fera le choix, car le gouvernement vient d'en décider ainsi. Pour les 400 noms au lieu de 200 demandés, il soutient que c'est 400 par circonscription où il y a en principe deux sites. Notre source confirme que 400 noms ont été exigés pour un seul site, pas pour une circonscription.

Il est bon de savoir que la NHDC est une Government Company et que ses employés sont traités comme des Public Officers sous la Financial Crimes Commission (FCC). Mais la NSLD, elle, est une compagnie privée, bien qu'à capitaux publics de la NHDC. Question : ces employés ou cadres de la NSLD qui auront sélectionné les acquéreurs de ces 8 000 logements sociaux s'exposeront-ils à des délits sous la FCC Act au cas où il y a maldonne ? Pour Jairaj Sonoo, la NSLD, tout comme la NHDC, tombe sous la FCC Act.

Il ne faut pas oublier non plus que les 13 constructeurs des maisons de la NSLD ont été choisis sans appel d'offres. Au cas où Jairaj Sonoo ait raison, le choix des constructeurs pourrait être contesté devant la FCC. Ce qui est certain, c'est que s'il y a ingérence du PMO dans le choix des bénéficiaires, elle serait faite dans le dos de Steven Obeegadoo, a tenu à souligner notre source.

À noter que l'inauguration de 68 autres logements sociaux aura lieu cet après-midi à Résidence Malherbes.