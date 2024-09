Madagascar: Coupe du Monde, Can et Chan - Le coach Rôrô sur trois fronts

La fédération a désigné le coach Rôrô comme sélectionneur en vue des qualifications au 8e championnat d'Afrique des nations. Ce dernier est déjà à la manette des Barea pour la Can et le Mondial.

Retour à la case départ. Lors de sa réunion d'hier à Isoraka, le comité exécutif de la Fédération Malgache de Football a décidé de reconduire Romuald Félix Rakotondrabe, le sélectionneur des Barea, médaillés de bronze au 7e championnat d'Afrique des nations (Chan) en Algérie en 2023, pour les éliminatoires de la 8e édition. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf) a annoncé il y a une semaine à Nairobi que la phase finale sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda du 1er au 25 février 2025. Les éliminatoires s'étaleront entre octobre et décembre 2024.

Le premier tour se jouera entre le 21 et le 27 octobre. La responsabilité sera ainsi de plus en plus lourde pour le coach Rôrô étant à la fois à la manette des Barea en vue de la qualification pour la Coupe du Monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis, ainsi que pour la coupe d'Afrique 2025 au Maroc et le Chan en février 2025.

Les matchs les plus proches sont les troisième et quatrième journées qualificatives à la Can contre la Gambie, en aller et retour. Le premier qui devrait se jouer à domicile se tiendra au Maroc le 7 octobre. Le terrain neutre pour accueillir le match retour, programmé le 10 octobre, reste à confirmer. « Les Barea locaux sont en regroupement depuis ce jour (hier)... Le rassemblement de la sélection est prévu entre le 4 et le 15 octobre », a mentionné le président de la commission communication et marketing de la fédération, Serge Thierry Tsitoara, sans vouloir donner encore plus de précisions.

Calendrier très chargé

Crédité d'un point (-1), Madagascar occupe la quatrième et dernière place après les deux premières journées des éliminatoires, derrière la Tunisie (6 points +2), les Comores (2 points 0) et la Gambie (1 point -1). Les Barea se sont inclinés devant les Aigles de Carthage (0-1) lors de la première journée puis ont été tenus en échec par les Coelacanthes, un partout, en début septembre. Pour les qualifications au Chan, au cas où Madagascar serait exempté du premier tour après sa troisième place lors de la version en Algérie en 2023, les hommes du coach Rôrô devraient entrer en lice au prochain tour en novembre.

Parmi les innovations au prochain Chan, les sélectionneurs pourront faire appel aux expatriés évoluant sur le continent si auparavant seuls les joueurs des championnats locaux étaient éligibles. Les Barea pourront donc être renforcés par des expatriés d'Afrique comme Arnaud Randrianantenaina du club égyptien El Gouna FC et les joueurs des îles voisines dont la plupart à La Réunion. Concernant les éliminatoires au Mondial, les prochains matchs comptant pour les 5e et 6e journées auront lieu en mars 2025.