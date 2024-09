Madagascar: Sécurité et Vidéosurveillance - Les dernières innovations accessibles

Le dernier cri de la technologie, concernant la sécurité et la vidéosurveillance, est présent sur la Grande île. Hier, au cours d'une réception dans son showroom à Ankorondrano, la société Spider est devenue distributrice exclusive de la marque Dahua dans le pays.

Caméras de surveillance, systèmes d'alarme et de contrôle à distance : la gamme est variée. Un partenariat stratégique, selon Danil Cheraly, directeur général de Spider Madagascar. Selon lui, «cette initiative permettra de présenter au public malgache les dernières innovations de la marque en matière de vidéosurveillance, de contrôle d'accès, et d'autres solutions de sécurité intégrées», a-t-il expliqué hier, en marge de la réception donnée pour sceller ce partenariat.

Les dispositifs de surveillance utilisent les dernières innovations en termes de technologies. Ils intègrent par exemple l'intelligence artificielle, qui permet de faire beaucoup plus de choses. Sur le plan technique, par exemple, les caméras fonctionnant avec l'intelligence artificielle peuvent faire la détection de périmètre, le comptage de personnes, la détection de visages, le contrôle d'accès (reconnaissance faciale), la reconnaissance de plaques d'immatriculation, l'analyse du comportement, la détection de stationnement et bien plus encore.

Katerina Chen, Regional Sales Manager of Indian Ocean chez Dahua, a expliqué hier que «Dahua Technology se positionne comme un leader mondial dans les solutions de sécurité et de surveillance, présent dans plus de cent quatre-vingt pays. Sa mission est de fournir des solutions de sécurité innovantes et fiables, adaptées aux besoins de différents secteurs», s'est-elle exprimée hier. En témoignent justement les chiffres d'affaires de la société et le développement des filiales du groupe à l'international.

Dahua connaît un taux de croissance annuel de 5 %, soutenu régulièrement. Spider, quant à elle, opère dans la distribution de matériels et d'accessoires électriques. La société envisage de «devenir un leader en matière d'innovation technologique et d'être parmi les premiers dans cette branche de la distribution».