Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse de tous les indicateurs clés de la Bourse ce 24 septembre 2024

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 24 septembre 2024, les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM) ont tous enregistré une baisse.

La valeur des transactions s'est ainsi établie à 737,896 millions FCFA contre 957,942 millions FCFA le lundi 23 septembre 2024.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a connu une baisse de 22,129 milliards, passant de 9 613,247 milliards FCFA la veille à 9 591,118 milliards FCFA ce 24 septembre 2024.

De son côté, celle du marché des obligations enregistre une baisse de 3,153 milliards FCFA à 10 517,372 milliards FCFA contre 10 520,525 milliards FCFA la veille.

Du côté des indices, c'est la fin de l'embellie. C'est ainsi que l'indice composite a régressé de 0,23% à 264,23 contre 264,84 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré une baisse de 0,30% à 132,46 points contre 132,86 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,36% à 113,47 points contre 113,88 points précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 6,38% à 1 500 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 6,32% à 1 010 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 5,82% à 3 000 FCFA), BOA Bénin (plus 3,65% à 4 400 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 3,39% à 610 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres CFAO Côte d'Ivoire (moins 5,97% à 630 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 382% à 2 395 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 1,77% à 2 500 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (moins 1,46% à 5 750 FCFA).