Sénégal: Mbour - Lutte contre l'émigration irrégulière - ONG, société civile et associations s'impliquent

Le week-end écoulé a été marqué, dans la commune et le département de Mbour, par des actions ou gestes de solidarité et de compassion à l'endroit des rescapés et des familles des victimes du chavirement tragique d'une pirogue de candidats à l'émigration irrégulière vers l'Espagne. En effet, des Organisations non gouvernementales (ONG), des associations, des Organisations de la société civile (OSC) ont rivalisé d'ardeur.

La Génération Ecole 3 (GE3) s'est illustrée par une randonnée pédestre de sensibilisation pour freiner l'émigration irrégulière. Son président, Moussa Koné, a en outre invité les populations à faire du sport pour lutter contre la sédentarité et les maladies cardio-vasculaires. La GE3 a déjà construit deux salles de classe en cours de finition, en relation avec la mairie de Mbour.

L'organisation espagnole DDD, installée dans le quartier ayant enregistré plus d'une vingtaine de victimes parmi ces candidats à l'émigration irrégulière a commencé l'accompagnement psychologique et social des rescapés et des familles des victimes.

Pour Boubacar Konté, président du Comité ayant organisé une Journée de réflexion, les causes de l'émigration irrégulière sont très profondes et diverses. Son souhait est la sensibilisation et la communication à l'endroit des mères de famille favorisant ce phénomène interpellant la société dans toutes ses composantes.

Mbour Justice a choisi de faire une marche silencieuse aux fins citées plus haut. L'honorable député Guy Marius Sagna a demandé aux acteurs de la pêche de cesser de faire dans la complicité et de dénoncer les acteurs et organisateurs de voyages pour l'émigration irrégulière.