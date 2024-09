Maroc: Midelt - Caravane médicale au profit des habitants de la commune d'Outerbat

Outerbat (province de Midelt) — Une caravane médicale pluridisciplinaire a été lancée au profit des habitants de la commune d'Outerbat (province de Midelt) et des douars avoisinants. Organisée par l'Association Alkhayr pour le développement rural et la protection de l'environnement et l'association française Solidarité-Maroc, et en coordination avec la délégation provinciale de la Santé de Midelt et les autorités locales, cette initiative humanitaire, qui se poursuit jusqu'au 27 septembre s'assigne pour objectifs de rapprocher les services de santé de la population de la commune d'Outerbat et d'encourager le diagnostic précoce de certaines maladies.

Un important dispositif humain et technique est mobilisé, en plus des staffs médicaux et paramédicaux, afin d'offrir les soins nécessaires aux bénéficiaires dans les meilleures conditions.

"Le staff comprend six chirurgiens-dentistes, quatre médecins généralistes, un dermatologue, une gynécologue en sus du médecin-généraliste basé à la commune d'Outerbat", a indiqué à la MAP, Safou Nawal, coprésidente de l'Association Solidarité Maroc.

Plus de 2000 patients bénéficient des services de chaque caravane organisée par l'association, a fait savoir la chirurgienne-dentiste, notant que cette caravane médicale vise à dispenser des soins chirurgicaux et des consultations notamment en médecine générale, gynécologie, radiologie et soins bucco-dentaires.

Pour sa part, Abdelkrim Outaassout, président de la commune d'Outerbat, a relevé que cette caravane médicale continue d'offrir ses prestations médicales depuis 2009 et ce avec la contribution de tous les partenaires.

Tout en soulignant l'importance d'une telle action et son impact positif chez les habitants, il a émis l'espoir de voir davantage de spécialités s'ajouter au programme de la caravane.