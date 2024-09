Maroc: Oukaïmeden - Le renforcement du transport scolaire au coeur de l'action de l'INDH

L'Initiative nationale pour le Développement humain (INDH), qui accorde une priorité absolue depuis son lancement à la généralisation de la scolarisation, notamment en milieu rural, ne cesse de renforcer le dispositif consacré au transport scolaire qui constitue un outil indispensable pour la lutte contre le décrochage scolaire au niveau de la province d'Al Haouz.

Dans le cadre de son accompagnement réservé à l'enfance et à la jeunesse, l'INDH a acquis des bus de transport scolaire au profit des différents douars et communes de la province et ce, pour renforcer la flotte déjà mise en place, faciliter l'accès des élèves issus de diverses communes territoriales rurales aux établissements scolaires en vue de lutter contre la déperdition scolaire, encourager la scolarisation de la fille rurale et augmenter le taux de scolarisation.

Pour atteindre cet objectif, toutes les parties concernées, notamment les autorités locales et provinciales, les différents partenaires et les représentants du tissu de la société civile sont mobilisés pour relever ce défi majeur et offrir aux bénéficiaires les meilleures prestations.

C'est le cas à la commune rurale d'Oukaïmeden où le transport scolaire contribue de manière notable à améliorer les conditions d'apprentissage et de réussite des élèves ne bénéficiant pas des services de Dour Talib et Tabila, à promouvoir la scolarisation et à alléger les dépenses des familles défavorisées.

A la faveur de cette intervention de l'Initiative, le déplacement des apprenants, notamment les filles, vers les établissements scolaires, est désormais accessible dans les meilleures conditions.

« L'engagement constant de l'INDH en faveur de la promotion de la scolarisation en milieu rural s'est traduit par l'acquisition de 5 bus de transport scolaire bénéficiant à un total de 320 élèves au niveau de la commune rurale d'Oukaïmeden », a déclaré Mohamed Ajarif, secrétaire général de l'Association Oukaïmeden des services sociaux, chargée de gérer ce service au niveau de la commune en vertu d'une convention de partenariat avec le Conseil provincial d'Al Haouz.

Les bénéficiaires de cet outil, devenu indispensable une année après sa mise en service, sont issus d'Oukaïmeden, mais aussi de la commune rurale Sitti Fadma, a ajouté Ajarif dans une déclaration à la MAP, précisant qu'un total de 11 douars sont couverts par cette prestation dans un périmètre de 10 km.

Dans ce sens, le secrétaire général de l'Association Oukaïmeden des services sociaux a exprimé le souhait de voir cette flotte se renforcer et s'élargir davantage, dans les années à venir, pour toucher d'autres collectivités territoriales, notamment celles situées dans les zones montagneuses, assurant que ce service a fait preuve de son efficacité dans la lutte contre le décrochage scolaire.

De leur côté, plusieurs élèves bénéficiaires du transport ont fait part de leur satisfaction de la qualité des prestations du transport scolaire au niveau de la commune, relevant que le développement du transport scolaire contribue, sans aucun doute, à fournir les conditions propices d'apprentissage. Ils ont, à cet égard, exprimé leur bonheur d'avoir à leur disposition ces véhicules, qui effectuent 4 voyages par jour, pour leur permettre de poursuivre leurs études, notamment pendant la saison hivernale.