Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Septembre 2024

Sénégal : Émigration clandestine- Cinq passeurs de migrants arrêtés à Saint-Louis

Alors que les départs de pirogues de migrants connaissent une recrudescence, les forces de défense et de sécurité s'organisent pour mettre un frein au fléau qui prend de l'ampleur. Après la promesse du président de la République Bassirou Diomaye Faye de traquer les passeurs de migrants à la suite de la tragédie survenue à Mbour, les opérations de surveillance des zones de départ se sont intensifiées. C'est ainsi que l'antenne de la Division Nationale de Lutte contre la Traite des personnes et pratiques assimilées (DNLT) à Saint-Louis a mené une opération la nuit du dimanche 22 septembre 2024.Ladite opération a permis le démantèlement d’une filière de trafic de migrants qui sévissait entre St. Louis et Mboro. Outre leur interprétation, la Division Nationale de Lutte contre la Traite des personnes et pratiques assimilées a procédé à la saisie de l’un des moteurs qui devait servir au voyage et une somme de 5 millions 500 mille de nos francs, la pirogue a été déjà localisée à Mboro. (Source : adakar.com)

Guinée : Présidentielle de 2025 et éventuelle candidature du Général Doumbouya - La position de l’ANAD de Cellou Dalein Diallo

La volonté affichée par les autorités de la Transition d’organiser les élections censées mettre fin au régime d’exception en 2025, est loin de faire l’unanimité au sein de la classe politique. Certaines coalitions politiques rejettent déjà cette idée, affirmant que la transition doit prendre fin le 31 décembre 2024.C’est le cas de l’Alliance Nationale pour l’Alternance et la Démocratie (ANAD), bloc politique dirigé par l’ancien Premier ministre en exil, Cellou Dalein Diallo. Pour cette coalition politique, « il n’appartient pas au CNRD et au gouvernement de fixer la date des élections sans aucune consultation avec les autres acteurs de la vie politique et sociale du pays ». (Source : africaguinee.com)

Rca : Pour faciliter l’accès à l’eau potable- La MINUSCA construit deux forages à Am-Dafock

A l’occasion de la journée de la paix, la MINUSCA a remis deux forages aux nouvelles autorités administratives de Am-Dafock, localité située à 65 kilomètres de Birao (Vakaga). Ces points d’eau vont permettre de résoudre les problèmes persistants d'accès à l'eau potable auxquels fait face la population locale.Ces deux nouveaux forages viennent pallier les problèmes d’accès à l’eau potable auxquels sont confrontées les populations de cette localité. « Autrefois, on se rendait au Soudan voisin pour se ravitailler en eau potable car nous n’avions qu’un seul forage ici. Finies les corvées d’eau, finies les longues files d'attente, finies les bagarres autour des points d’eau », s’est réjouie la présidente de l’OFCA d’Am-Dafock, Ouiya Odile. Au nom de toutes les femmes de la localité, elle a remercié la MINUSCA pour son appui multiforme, notamment l’ouverture de la base temporaire opérationnelle en janvier 2023, qui a permis de restaurer la paix dans cette localité fortement impactée par la crise au Soudan. (Source : abangui.com)

Gabon : Développement urbain - Oligui Nguema échange avec le DG de Shelter Afrique

Le Président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré, ce lundi 23 septembre à New-York (États-Unis), Thierno-Habib Hann, Directeur général de Shelter Afrique, pour discuter du développement urbain et d’ une collaboration avec le Gabon, visant à créer une stratégie de logements, rapporte un communiqué de la présidence gabonaise parvenu à l’AGP. Au cours de cette entrevue, le Président de la République a évoqué la question relative au développement urbain, notamment la possibilité d’une collaboration entre le gouvernement gabonais et l’institution financière pour la mise en œuvre d’une stratégie de logements, à travers un modèle qui consiste à définir la vision et la mise en place d’institutions clés dans le secteur de l’habitat et du développement urbain. (Source : Agp)

Togo : Secteurs sociaux- Le gouvernement et la Banque mondiale veulent renforcer les investissements

Le Togo a entamé des discussions avec la Banque mondiale pour mobiliser de nouveaux financements afin de renforcer les actions dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la protection sociale et du genre. De premiers échanges ont eu lieu en fin de semaine dernière à Lomé entre le Premier ministre Victoire Tomégah-Dogbé et une mission de la Banque mondiale. Lors de cette rencontre, le Togo a présenté ses réalisations grâce aux précédents financements de l’institution de Bretton Woods, qui ont permis au pays d’améliorer son indice du capital humain. D’après le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’indice du développement humain du Togo est passé de 0,539 en 2022 à 0,547 en 2023, bien que le pays ait reculé d’une place dans le classement mondial (162ème contre 163ème). (Source : Alome.com)

Bénin : Justice et lois - interpellation d’un ancien ministre et de l’homme d’affaires Olivier Boko, proche du président

Au Bénin, Olivier Boko, opérateur économique et très proche du chef de l’État, et l’ancien ministre des Sports, Oswald Homeky, ont été interpellés ce 24 septembre 2024 à Cotonou. Des interpellations qui font beaucoup de bruit, en raison de la personnalité de l’homme d’affaires Olivier Boko, très influent dans la « galaxie » Patrice Talon. Détails. Les sources officielles contactées par RFI ne démentent pas l’information mais ne la confirment pas non plus : un interlocuteur de la présidence de la République a juste déclaré : « Je n’ai pas d’information officielle, pour l’instant ». Ce sont des proches des deux hommes et des sources bien informées qui confirment les deux interpellations, sans fournir de détails sur les circonstances. (Source : Rfi

Niger : Santé- L’Unicef appuie un projet d’électrification solaire de la maternité issaka Gazobi de Niamey

Une cérémonie de lancement du projet d’électrification solaire de la Maternité Issaka Gazobi de Niamey a eu lieu, ce 24 septembre 2024 au sein dudit établissement. C’était en présence du ministre de la santé publique, de la population et des affaires sociales, le Médecin-colonel major Garba Hakimi ; de la ministre de l’Energie, Pr. Amadou Haoua ; de la représentante résidente de l’Unicef au Niger, Mme. Djanabou Mahondé et de plusieurs autres invités. Ce projet de solarisation concerne d’abord les services sensibles de la maternité tels que la néonatalogie et le bloc opératoire. En lançant le projet, le ministre en charge de la santé a rappelé que les équipements comprennent 20 lampadaires solaires installés en juillet 2024 ; 10 projecteurs déjà installés et des panneaux.

Côte d’Ivoire : Jeux olympiques 2024 - le Premier ministre reçoit les athlètes Cissé Cheick Sallah et Marie-Josée Ta Lou Smith

Le Premier ministre Robert Beugré Mambé a reçu les athlètes ivoiriens Cissé Cheick Sallah (Taekwondo) et Marie-Josée Ta Lou Smith (Sprint) qui s'est fait représenter, ce mardi 24 septembre 2024 à la primature dans la commune du Plateau. Marquant la reconnaissance de l’État de Côte d'Ivoire après avoir fait briller le drapeau ivoirien lors des jeux olympiques de Paris 2024, le ministre délégué des Sports, Adjé Silas Metch a lors de cette cérémonie réaffirmé la fierté de l’État aux portes étendards du Drapeau ivoirien lors ces JO qui se sont déroulés de 26 juillet au 11 Août 2024 à Paris en France. Il a révélé qu’en dotant la Côte d'Ivoire de toutes ses infrastructures sportives, « l’élan du président de la république, Alassane Ouattara vise à faire de la Côte d'Ivoire une puissante nation sportive en Afrique et dans le monde entier ». De plus, Il a indiqué au seul médaillé de bronze, Cissé Cheick Sallah, la fierté et la reconnaissance de l’État à son endroit. (Source : Abidjan.net)