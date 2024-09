Afrique: Organisation internationale du Cacao - Ouverture à Abidjan de la 110ème session ordinaire

Dans le cadre de ses réunions statutaires, l’Organisation Internationale du Cacao (Icco) tient la 110ème session de son conseil et de ses Organes subsidiaires du 23 au 26 Septembre 2024 à Abidjan en Côte d’Ivoire. A appris Allafrica.com de sources proches de l’organisation.

La délégation ivoirienne composée du ministère du commerce et de l’industrie, de l’Agriculture du Développement Rural et des Productions Vivrières, ainsi que du Conseil du Café Cacao, est conduite par Sen Aly TOURE, Représentant Permanent de la Cote d’Ivoire auprès des Organisations Internationales des Produits de Base et par ailleurs Porte-Parole des Pays Producteurs de l’Icco.

Au cours de ladite session, les délégués recevront un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action stratégique 2019-2024. Ils seront par ailleurs invités à statuer sur le plan d’action stratégique 2024-2029 qui s’articule autour de cinq objectifs spécifiques et contenant le concept de recherche de prix à la production, plus rémunérateurs.

Par ailleurs, le Conseil passera en revue les appels à candidature pour l’organisation de la 3ème édition du Symposium sur la Recherche Cacaoyère qui devra se tenir en 2026.

Quant à la commission consultative sur l’économie cacaoyère mondiale durable, elle poursuivra ses réflexions sur la directive de l’Union Européenne sur la déforestation et la lutte contre la propagation du virus de l’œdème des pousses de cacaoyer en Côte d’Ivoire et au Ghana. Le Comité économique quant à lui, examinera le projet de programme de travail 2024/2025 ainsi que l’examen des couts et avantages des nouvelles normes biologiques adoptées par les États-Unis et l’Union européenne. Enfin, le Conseil procédera au renouvellement de ses organes statutaires.