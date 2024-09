Algérie: Alger - Conférence historique sur les 'Haltes indélébiles pour une mémoire nationale pionnière'

Alger — Le Centre national des études et recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre (CNERMN54) a organisé, mardi à Alger, une conférence historique intitulée "Haltes indélébiles pour une mémoire nationale pionnière".

Il s'agit d'événements marquants, à l'instar des batailles de "Sidi Ibrahim" (22 septembre 1845) et de "Djorf" (22 septembre 1955), et de la commémoration du décès en martyr du chahid emblématique Zighoud Youcef (23 septembre 1956).

Ces sacrifices, ajoute-t-il, "nous interpellent à rester mobilisés et fidèles au serment des chouhada" afin de préserver l'unité du pays, et pour que l'Algérie demeure "motivée par ses ambitions et souveraine dans ses décisions".

S'agissant du thème de la conférence, le ministre a affirmé que la Bataille de Sidi-Brahim à Souahlia (Tlemcen), avait constitué "une étape ayant permis de comprendre le génie et la philosophie sans égale de l'Emir Abdelkader" dans son combat contre l'occupant français, tandis que la batille d'"El Djorf", était une halte révolutionnaire "où les héros des Aurès, à l'image de Bachir Chihani, Abbès Laghrour, Adjel Adjoul, Lazhar Cheriet et autres ont fait preuve de bravoure tout en exprimant leur foi en la cause nationale.

Le ministre a également évoqué l'anniversaire de la mort en martyr de l'héro Zighoud Youcef, soulignant qu'il était un "homme de parole qui est devenu une référence en matière de patriotisme, de planification, d'organisation et de mobilisation".

La conférence à laquelle ont pris part nombre de moudjahidate et moudjahidine, des représentants des corps de sécurité et de la société civile, a été marquée par la présentation d'interventions concernant ces haltes, mettant en avant la richesse de l'histoire contemporaine de l'Algérie.