Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue érythréen à New York

New York — L'Ambassadeur Hussein Awad Ali, Ministre des Affaires étrangères, a rencontré lundi M. Osman Saleh, Ministre des Affaires étrangères de l'Érythrée, à New York.

La réunion a discuté des relations bilatérales entre les deux pays frères et des moyens de les renforcer et de les développer vers des horizons plus larges, ainsi que des questions régionales d'intérêt commun et de la coordination des positions dans les forums internationaux.

Le ministre a remercié l'Érythrée pour ses positions fortes en faveur du Soudan et a exprimé l'attachement du Soudan à ses relations historiques avec l'Érythrée. Il a également invité son homologue érythréen à se rendre au Soudan.

Pour sa part, le ministre érythréen des Affaires étrangères a affirmé la position ferme et inébranlable de son pays dans son soutien au gouvernement, aux dirigeants soudanais et aux forces armées, qui jouent leur rôle dans la préservation de l'unité, de la sécurité et de l'intégrité territoriale du Soudan.