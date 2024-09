Soudan: Le ministre des affaires étrangères participe à la réunion ministérielle du Mouvement des Non-Alignés

New York , 23 Sept , (SUNA) - L'Ambassadeur Hussein Awad Ali, Ministre des Affaires étrangères par a participé lundi 23 septembre 2024, à la réunion ministérielle du Mouvement des non-alignés, tenue en marge des réunions de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.

La plupart des ministres des Affaires étrangères du mouvement ont participé à la réunion. Elle s'est tenue sous le slogan : Protéger les civils dans les conflits armés : une position de solidarité avec le peuple palestinien.

Le ministre a présenté la déclaration du Soudan lors de la réunion, où il a apprécié le rôle croissant du Mouvement des non-alignés, qui s'étend sur près de sept décennies. . Concernant la protection des civils à Gaza et la solidarité avec le peuple palestinien, Son Excellence a souligné que la prolongation du conflit et de la catastrophe humanitaire à Gaza constitue un défi à la volonté internationale et laisse présager une catastrophe plus grave à moins que la communauté internationale, en particulier le Conseil de Sécurité, ne prenne des mesures pour mettre un terme à la la guerre et protéger les civils.

Son Excellence a expliqué que les forces armées soudanaises s'acquittent de leur devoir constitutionnel et moral de défendre le pays et le peuple soudanais contre l'agression de la milice rebelle ' Forces du Soutien Rapide-FSR' soutenue par ses alliés régionaux.

Le ministre a souligné que la milice cible des civils sûrs et les capacités de l'État soudanais. Il a déclaré que la position du gouvernement soudanais sur la nécessité de mettre fin à la rébellion trouve le soutien et l'assistance de divers secteurs de la société, appelant à la réunion de classer les FSR comme milice rebelle, conformément à la décision de l'Organisation de la Coopération Islamique , la Ligue Arabe et la Conférence Internationale pour la Région des Grands Lacs-CIRGL, qui ont classé les Forces de soutien rapide comme milice rebelle.