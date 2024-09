Algérie: Sud/rentrée universitaire 2024/2025 - De nouvelles spécialités étoffent la carte pédagogique

Ouargla — La nomenclature des filières de formation au niveau des institutions universitaires du sud du pays a été étoffée, au titre de l'année universitaire 2024/2025, de nouvelles spécialités susceptibles de répondre aux vœux des étudiants et aux besoins du marché de l'emploi.

La carte pédagogique de l'université Kasdi Merbah d'Ouargla a été renforcée par des spécialités liées à la bonne gouvernance et la prévention de la corruption (Master académique), d'autres en médecine, tel que l'économie de la santé, ainsi que les Big-data, à la satisfaction de plus de 30.000 étudiants, dont 6.000 nouvellement inscrits, répartis sur 187 spécialités, a affirmé le recteur de l'université, Tahar Halilet, lors de la cérémonie d'ouverture de l'année universitaire.

La cérémonie, qui a été marquée également par la signature d'une convention de coopération entre l'université de Ouargla et la direction locale de l'Agence d'appui et de développement de l'entrepreneuriat à l'effet d'accompagner les porteurs de projets dans le montage de leurs entités et startups, a permis d'honorer des enseignants ayant réalisé des projets scientifiques, les étudiants ayant obtenu le Label de travaux, et de rendre hommage à titre posthume à des travailleurs (enseignants et agents) décédés.

%

A l'Université Ahmed Draya à Adrar, qui compte cette année un effectif de 12.300 étudiants, dont 2.400 nouveaux inscrits, 14 nouvelles spécialités (Licence-Master) et une autre en architecture ont été ouvertes, a indiqué, pour sa part, le vice-recteur de l'université chargé de la pédagogie, Mohamed Abdeldjalil.

La carte pédagogique de l'université de Tamanrasset a été renforcée, quant à elle, par l'ouverture des spécialités de médecine, langue anglaise, génie civil, électronique et droit administratif et foncier, à la satisfaction de plus de 6.000 étudiants, dont 600 nouvellement inscrits.

L'université de Ghardaïa a enregistré, pour sa part, l'ouverture de nouvelles spécialités en odontologie (36 inscrits), industrie pétrochimique en licence et génie des procédés en master, a indiqué le recteur, Lyes Bensaci.

A El-Oued, cette saison a été marquée par l'inscription de 271 bacheliers à l'annexe de médecine relevant de la Faculté de médecine de la wilaya de Batna, et de 61 inscrits à l'Ecole supérieure d'agronomie saharienne.

L'Université Tahri Mohamed de Bechar a ouvert cette année de nouvelles spécialités dans les domaines de la métallurgie, des mines, de l'intelligence artificielle et de la sécurité cybernétique, en cycles Licence et Master, à l'effet de répondre aux besoins des futurs projets dans la région, notamment le complexe sidérurgique de Bechar, en cours réalisation dans le cadre de la valorisation du gisement de fer de Gara-Djebilet (Tindouf), a-t-on appris du recteur de l'université, Bezazi Boudjemaâ.