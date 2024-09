Algérie: Rentrée universitaire 2024/2025 - Plus de 1,8 million d'étudiants rejoignent les universités du pays

Alger — Plus de 1,8 million d'étudiants ont rejoint mardi leurs universités en prévision de l'année universitaire 2024/2025, a fait savoir le conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abd el Djabbar Daoudi.

Dans une déclaration à l'APS, M. Daoudi a précisé que le nombre global d'étudiants pour l'année universitaire en cours s'élevait à 1.812.656, répartis sur 54 universités, 40 écoles supérieures, 13 écoles normales supérieures des enseignants (ENS) et 13 centres universitaires, outre l'université de la formation continue (UFC).

Le même responsable a, en outre, indiqué que les services du secteur de l'Enseignement supérieur "ont finalisé tous les préparatifs liés à la rentrée universitaire", rappelant que la préparation pour cette année universitaire avait débuté "le 6 juillet dernier".

Cette année universitaire, ajoute-t-il, verra "la réception de près de 30.000 places pédagogiques, un chiffre porté, au cours de ces cinq (5) dernières années, à 160.000 places", a-t-il avancé.

Durant cette année, poursuit-il, "23 établissements universitaires classiques seront convertis en universités de 4e génération, lesquels sont répartis sur 15 universités et huit (8) écoles normales supérieures proposant des services numériques aux différents affiliés du secteur".

Au volet pédagogique, M. Daoudi a souligné qu'à l'instar des années précédentes, cette année se caractérise par "l'orientation vers des spécialités des sciences et de la technologie, faisant savoir que plus de 65% de nouveaux bacheliers ont été orientés vers des spécialistes, tandis que les sciences humaines et sociales ont obtenu près de 35%".

Le nombre des nouveaux bacheliers orientés vers les sciences médicales a connu une "hausse notable", atteignant 20.015 étudiants contre 14.513 l'année dernière.

S'agissant des œuvres universitaires, le secteur sera renforcé par "12.000 lits, portant ainsi le nombre de lits réceptionnés au cours des cinq (5) dernières années à 80.000".

Par ailleurs, le secteur de l'enseignement supérieur poursuivra son processus d'"ériger l'université en catalyseur de l'économie nationale", après avoir assuré au cours de l'année écoulée, la formation de "plus de 200.000 étudiants en entrepreneuriat, outre la création de 117 incubateurs d'entreprises, 107 centres de développement de l'entrepreneuriat et 55 maisons de l'intelligence artificielle".

Aussi, les opérations de numérisation ont touché les domaines pédagogique et tertiaire, à travers le développement de 60 plateformes numériques et la généralisation du Progiciel de gestion intégré "PROGRES", outre la contribution à la rationalisation des dépenses et l'amélioration des œuvres universitaires.

D'autre part, l'Université de la Formation Continue (UFC) a bénéficié lors de la rentrée universitaire 2024/2025, d'un plus large soutien, après son intégration à la circulaire ministérielle d'orientation, avec l'inscription de 6000 nouveaux bacheliers, portant ainsi le nombre total d'étudiants inscrits en Licence et en Master, à près de 90.000.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari avait, auparavant, affirmé, que "les infrastructures et l'encadrement" étaient prêts à accueillir les étudiants, après que l'Etat a investi dans ce domaine pour conforter le secteur.